پرستاران و ماماهای نمونه ایلام تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر از ایلام، صیح امروز طی مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از پرستاران و ماماهای این استان تجلیل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در این آئین گفت: پرستاران براساس علم روز حرکت کنند و سطح آگاهی پرستاران نقش موثری در بهبود ارائه خدمات به بیماران در مراکز درمانی دارد.

دکتر کورش ساکی اظهار داشت: توجه بیشتر به پرستاران فعال دراین استان امری ضروری است چرا که پرستاران در حقیقت متولی سلامت هر جامعه محسوب می شوند.