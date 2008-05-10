  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

پرستاران و ماماهای نمونه ایلام تجلیل شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: از پرستاران و ماماهای نمونه استان ایلام طی مراسمی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ایلام، صیح امروز طی مراسمی در دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از پرستاران و ماماهای این استان تجلیل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در این آئین گفت: پرستاران براساس علم روز حرکت کنند و سطح آگاهی پرستاران نقش موثری در بهبود ارائه خدمات به بیماران در مراکز درمانی دارد.

دکتر کورش ساکی اظهار داشت: توجه بیشتر به پرستاران فعال دراین استان امری ضروری است چرا که پرستاران در حقیقت متولی سلامت هر جامعه محسوب می شوند.

این مسئول یادآور شد: در این مراسم از ۱۹ پرستار و ۲۹مامای نمونه مراکز درمانی این استان با اهدا جایزه و لوح تجلیل می شود.

کد مطلب 680290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها