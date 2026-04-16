  1. استانها
  2. قم
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۱

معرفی زوج هنرمند گرافیست به‌عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان قم

قم- همزمان با برگزاری آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی در استان قم، یک زوج هنرمند گرافیست به‌عنوان «چهره سال هنر انقلاب» معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی استان قم عصر پنجشنبه در فضایی معنوی و فرهنگی در گلزار شهدای قم و با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و فعالان عرصه هنر انقلاب و اصحاب رسانه برگزار شد.

در این مراسم که در جوار مزار مطهر شهدای قم برگزار شد، برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در استان قم به ایستگاه پایانی رسید و از چهره‌های برگزیده این رویداد فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

در جریان این آیین، محسن فرجی و فاطمه گودرزی، زوج هنرمند و گرافیست استان قم، به‌عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی معرفی و از خدمات و فعالیت‌های آنان در عرصه هنر متعهد و انقلابی تجلیل شد.

مسئولان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با اشاره به نقش این دو هنرمند در تولید آثار گرافیکی مرتبط با مفاهیم مقاومت، ایثار و جهاد تبیین، فعالیت‌های آنان را نمونه‌ای از هنر متعهد و جریان‌ساز در فضای فرهنگی استان عنوان کردند.

این زوج هنرمند طی سال‌های اخیر با حضور فعال در عرصه طراحی و تولید آثار گرافیکی، از جمله دیوارنگاره‌های مرتبط با موضوع مقاومت و رویدادهای فرهنگی، نقش مؤثری در تبیین پیام‌های فرهنگی و انقلابی ایفا کرده‌اند.

همچنین در بخشی از این مراسم، به فعالیت‌های جهادی و هنری آنان در مقاطع مختلف، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و حضور مستمر در بخش گرافیک موکب هنر و رسانه اشاره شد که جلوه‌ای از هنر مسئولانه و متعهد را به نمایش گذاشته است.

این آیین فرهنگی با حضور مسئولان استان قم و جمعی از هنرمندان پیشکسوت برگزار شد و در آن بر اهمیت حمایت از هنرمندان متعهد و تقویت جریان هنر انقلاب در عرصه‌های مختلف تأکید شد.

بر اساس این گزارش، هفته هنر انقلاب اسلامی در استان قم از ۲۰ فروردین ماه و همزمان با سالروز رویدادهای مرتبط با گرامیداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی آغاز شده بود و در طول این هفته برنامه‌های متنوعی از جمله تولید آثار گرافیکی، اجرای دیوارنگاره‌های مقاومت، برگزاری تئاترهای خیابانی و شب‌های شعر در نقاط مختلف شهر قم برگزار شد که با برگزاری آیین اختتامیه در گلزار شهدای قم به پایان رسید.

کد مطلب 6802950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها