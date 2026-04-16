به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی استان قم عصر پنجشنبه در فضایی معنوی و فرهنگی در گلزار شهدای قم و با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و فعالان عرصه هنر انقلاب و اصحاب رسانه برگزار شد.



در این مراسم که در جوار مزار مطهر شهدای قم برگزار شد، برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی در استان قم به ایستگاه پایانی رسید و از چهره‌های برگزیده این رویداد فرهنگی تقدیر به عمل آمد.



در جریان این آیین، محسن فرجی و فاطمه گودرزی، زوج هنرمند و گرافیست استان قم، به‌عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی معرفی و از خدمات و فعالیت‌های آنان در عرصه هنر متعهد و انقلابی تجلیل شد.



مسئولان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با اشاره به نقش این دو هنرمند در تولید آثار گرافیکی مرتبط با مفاهیم مقاومت، ایثار و جهاد تبیین، فعالیت‌های آنان را نمونه‌ای از هنر متعهد و جریان‌ساز در فضای فرهنگی استان عنوان کردند.



این زوج هنرمند طی سال‌های اخیر با حضور فعال در عرصه طراحی و تولید آثار گرافیکی، از جمله دیوارنگاره‌های مرتبط با موضوع مقاومت و رویدادهای فرهنگی، نقش مؤثری در تبیین پیام‌های فرهنگی و انقلابی ایفا کرده‌اند.



همچنین در بخشی از این مراسم، به فعالیت‌های جهادی و هنری آنان در مقاطع مختلف، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و حضور مستمر در بخش گرافیک موکب هنر و رسانه اشاره شد که جلوه‌ای از هنر مسئولانه و متعهد را به نمایش گذاشته است.



این آیین فرهنگی با حضور مسئولان استان قم و جمعی از هنرمندان پیشکسوت برگزار شد و در آن بر اهمیت حمایت از هنرمندان متعهد و تقویت جریان هنر انقلاب در عرصه‌های مختلف تأکید شد.



بر اساس این گزارش، هفته هنر انقلاب اسلامی در استان قم از ۲۰ فروردین ماه و همزمان با سالروز رویدادهای مرتبط با گرامیداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی آغاز شده بود و در طول این هفته برنامه‌های متنوعی از جمله تولید آثار گرافیکی، اجرای دیوارنگاره‌های مقاومت، برگزاری تئاترهای خیابانی و شب‌های شعر در نقاط مختلف شهر قم برگزار شد که با برگزاری آیین اختتامیه در گلزار شهدای قم به پایان رسید.