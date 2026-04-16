۷۲ پروژه اقتصادی و ۱۵ هزار فرصت شغلی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، تأمین معیشت مردم بیش از هر زمانی اهمیت دارد و دولت در جریان جنگ اخیر با همکاری وزارتخانه‌ها، کمبود کالاهای اساسی را سریعاً جبران کرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۲ پروژه اقتصادی در استان در حال اجراست که شامل پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع فولاد و نفت و گاز است، اظهار کرد: این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۸.۵ میلیارد دلار و ۱۰۰ همت ریالی، برای حدود ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ا اشاره به تعریف زنجیره ارزش در حوزه نفت و گاز بیان کرد: پیشرفت فیزیکی دو واحد اتیلن حدود ۵۰ درصد است و با بهره‌برداری کامل، اشتغال و درآمد سرانه افزایش می‌یابد.

وی از پیشرفت ۹۰ درصدی کارخانه قیر و ایزوگام در شهرک صنعتی سپیدار خبر داد و گفت: عملیات بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی نیز به زودی آغاز می‌شود.

عسکری به اقدامات حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: بزرگترین کشتارگاه جنوب کشور در گچساران افتتاح شد و پروژه‌های زنجیره مرغ، پرورش ماهیان سردآبی و خاویاری در حال تکمیل است تا امنیت غذایی استان تضمین شود.

وی افزود: چهارمین کارخانه تولید خوراک ماهیان سردآبی و ۱۳۱ هکتار زیرساخت گلخانه‌ای نیز آماده بهره‌برداری است. همچنین در حوزه گردشگری ۱۵ پروژه تعریف شده که اغلب آنها بیش از ۸۵ درصد پیشرفت دارند.