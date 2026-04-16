ایران با قدرت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی شامگاه پنجشنبه در مراسم رونمایی از هفت کتاب از آثارش اظهار کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها با نقض قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد اقدام به تجاوز علیه خاک جمهوری اسلامی ایران کردند. در این حمله، رهبر عزیز و پدر این ملت را به شهادت رساندند و جمعی از فرماندهان نظامی کشور را نیز هدف قرار دادند. ایجاد رعب و وحشت، تخریب مدرسه میناب و شهادت ۱۷۰ دانش‌آموز از جمله اقدامات دشمن بود. گروه دنا مورد هدف قرار گرفت و هر آنچه از جنایت در ذهن می‌گنجید، در آن روزها رقم خورد. آنان سه هدف مشخص داشتند و تصور می‌کردند با یک حمله سریع و بی‌دردسر می‌توانند به آن دست یابند، اما انسجام ملی و دفاع همه‌جانبه مردم اجازه تحقق آن اهداف را نداد.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به واکنش ایران پس از این وقایع ادامه داد: در کمتر از دو ساعت، ساختار فرماندهی و دفاع مسلحانه کشور شکل گرفت و دومین تقابل پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد. دشمنان انتظار چنین انسجام و قدرتی را نداشتند. رهبر عزیز و فرزانه کشور دل‌های آشفته مردم را آرام کرد و با وجود شهادت و از دست دادن پدر ملت، ایران ایستاده است.

وی این درگیری‌ها را «جنگی تمدنی و موجودیتی» توصیف کرد و افزود: دشمن به دنبال سلطه بر موقعیت ممتاز ایران و منابع نفت و گاز کشور بود. اما مردم با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی و سلیقه‌ای کنار هم قرار گرفتند و این همبستگی ملی تبدیل به سرمایه اجتماعی ارزشمندی شد.

شجاعی با اشاره به حضور قاطع مردم و مسئولان پس از تهدیدهای اخیر گفت: نام ایران ماندگار است و این ملت فرزندان این سرزمین‌اند؛ همان‌گونه که در اغتشاشات گذشته نیز با وجود تلاش بدخواهان برای سوءاستفاده از احساسات مردم، کشور با تدبیر و اقدامات پیشگیرانه مسیر آرامش را طی کرد.

فرماندار تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت آموزش و آینده‌نگری خاطرنشان کرد: ۱۵ هزار دانش‌آموز در مدارس آموزش و پرورش، دوره‌های مرتبط با سواد رسانه و پدافند غیرعامل را گذرانده‌اند. ایران همواره در معرض تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی بوده و توسعه پایدار بدون پدافند غیرعامل ممکن نیست.

وی با اشاره به تجربیات مدیریتی خود در سراوان و دیگر مناطق محروم کشور گفت: تلفیق اخلاق، قانون و مسئولیت‌پذیری باید الگوی رفتار مدیران باشد. دولت نیز در همین مسیر حرکت می‌کند و ما یاد گرفته‌ایم که رویدادها را دقیق ثبت و برای آینده مستندسازی کنیم.