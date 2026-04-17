مدیریت تنگه هرمز گام بلند تمدنی ملت ایران است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین یاسر ماهری صبح جمعه در نشست تبیینی «بازخوانی پیامهای مقام معظم رهبری» با اشاره به رخی ویژگیهای آیت الله سی مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آقای شهید شاگرد اول مکتب امام بودند و آیتالله سیدمجتبی شاگرد اول مکتب امام خامنهای هستند. ایشان رابطه استاد و شاگردی، بلکه مراد و مریدی و فراتر از آن عاشق و معشوقی با پدر داشتند.
ماهری با تأکید بر اینکه ۲ ویژگی مهم آیتالله سیدمجتبی خامنهای، توضیح داد: نخست، تقوای غیرقابل تحلیل یعنی ایشان در جاهایی تقوا را رعایت میکنند که انسان احساس نمیکند مصداق تقواست. این تقوا اوج قدرت است و امکان ندارد انسانی این حد از تقوا را رعایت کند و خدا او را در بنبست بگذارد.
وی دومین ویژگی شخصیتی ایشان را اقتدار و صلابت بالا دانست و توضیح داد: صلابت امام شهید را در سطحی شدیدتر و بیمحاباتر در رهبر معظم انقلاب میتوانیم ببینیم. صلابت ایشان در عرصه مدیریتی از انعطافشان به شدت بیشتر است.
دو ویژگی بارز امام سوم انقلاب اسلامی
ماهری با تأکید بر شبههپراکنی گسترده دشمن با هدف تخریب شخصیتی آیتالله سیدمجتبی خامنهای، تصریح کرد: خدای متعال اما ورق را جور دیگری رقم زد و با این حجم شایعه و نیز شائبه انتصاب فرزند به جای پدر، اما قلوب مردم با انتخاب ایشان به رهبری همراه شد.
این مدرس حوزه و دانشگاه تأکید کرد: ملت بالغ ایران قرار است تمدنی را که امام شهید پیریزی کرد با راهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای محقق کند. جنگی که آیتالله سیدمجتبی خامنهای در آغاز آن رهبری ایران را به دست گرفتند، ثبات یا سقوط تمدنی ما را رقم خواهد زد. جنگ تحمیلی سوم یک جنگ صد در صد تمدنی است که سختافزار و نرمافزار انقلاب اسلامی را فعال خواهد کرد.
ماهری با بیان اینکه فکر انقلاب اسلامی در ساحت سختافزاری باید در عرصه اجتماعی ظهور و بروز یابد، افزود: تنگه هرمز شاهراه تمدنی ایران است زیرا دقیقاً قدرت دنیایی گفتمان انقلاب اسلامی را به منصه ظهور میرساند. بنابراین رهبر انقلاب در پیامهایشان تأکید کردند که مدیریت تنگه هرمز به وضعیت قبل باز نخواهد گشت.
وی فشار آوردن بر گلوی مستکبران را تنها یکی از اهداف بستن تنگه هرمز دانست و افزود: مدیریت تنگه هرمز آغاز گام بلند تمدنی ملت ایران است و خودباوری مادی و معنوی ملت ایران را به ارمغان میآورد همچنان که امروز غیرانقلابیترین افراد هم میگویند ما چه قدرتی داشتیم و از آن غافل بودیم. امام شهید بارها نوید آینده را میدادند که قدرت در دست ایران خواهد بود و امروز، این فضا را تنفس میکنیم. اینجاست که شناخت اقوام و اقشار مختلف ملت نسبت به امام شهید و موج حلالیتطلبی از ایشان را در جامعه میبینیم.
چرایی تأکید رهبر انقلاب بر مدیریت تنگه هرمز
ماهری بیان کرد: امروز مطالبه تمدن به یک مطالبه عمومی در نزد ملت ایران تبدیل شده است اگرچه در الفاظ و عبارات به زبان نیاورند اما در عمل به سمت آن مایل و در حرکتند.
وی اظهار کرد: تثبیت تمدنی ملت ایران مأموریت پیش روی مردم ماست که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، زمینهساز ظهور خواهد بود. امروز مردم با آتشبس و پایان جنگی که حق و قدرت ایران اثبات نشود، مخالفند. این دقیقاً همان مسیری است که امام شهید بنا نهادند و امروز آیت الله سید مجتبی خامنه ای با فتانت و شجاعت به پیش میروند.
ماهری تصریح کرد: امروز پیام انقلاب اسلامی و ملت ایران از سطح ملتها به سطح حکومتها رسیده است، همین چند روز پیش بود که مکرون، رئیس جمهوری فرانسه توئیت به زبان فارسی زد. امام خامنهای شهید میفرمود شما دورانی را خواهید دید که زبان فارسی جزو زبانهای رسمی جهان خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه قدرت ملت ایران در جنگ رمضان به صورت تصاعدی در جهان بالا میرود، ادامه داد: در این برهه حساس و حیاتی رهبر انقلاب در پیام اخیرشان تأکید داشتند که حضور مردم در این دوران سکوت صحنه، مهمتر از زمان آتشباری صحنه نبرد است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز در دوران تثبیت پیروزی قرار داریم که بهشدت سخت و پیچیده است و به فضل الهی با تداوم حضور مردم، غلبه و ثبات گفتمان انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد.
