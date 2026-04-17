  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

آژانس بین‌المللی انرژی: اگر تنگه هرمز باز نشود قیمت‌ها جهش پیدا می‌کند

مدیر آژانس بین المللی انرژی نسبت به تبعات جهانی بسته ماندن تنگه هرمز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: اگر تنگه هرمز باز نشود باید خود را برای مواجهه با افزایش شدید قیمت انرژی آماده کنیم.

وی اضافه کرد: ما باید مقابل تداوم نوسانات بازار برای مدتی آماده باشیم.

مدیر این آژانس بین المللی بیان کرد: برآورد ما این است که این روند تا ۲ سال برای بازگشت به سطح تولید قبل از جنگ در منطقه طول بکشد.

این آژانس روز گذشته اعلام کرده بود، اروپا «شاید حدود ۶ هفته سوخت جت داشته باشد» و در صورت تداوم انسداد عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران، نسبت به لغو احتمالی پروازها آن هم «به زودی» هشدار داد.

کد مطلب 6803052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مگه تنگ هرمز بسته است؟؟؟ عجب!!!

    پربازدیدها

    پربحث‌ها