به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: اگر تنگه هرمز باز نشود باید خود را برای مواجهه با افزایش شدید قیمت انرژی آماده کنیم.

وی اضافه کرد: ما باید مقابل تداوم نوسانات بازار برای مدتی آماده باشیم.

مدیر این آژانس بین المللی بیان کرد: برآورد ما این است که این روند تا ۲ سال برای بازگشت به سطح تولید قبل از جنگ در منطقه طول بکشد.

این آژانس روز گذشته اعلام کرده بود، اروپا «شاید حدود ۶ هفته سوخت جت داشته باشد» و در صورت تداوم انسداد عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران، نسبت به لغو احتمالی پروازها آن هم «به زودی» هشدار داد.