افراد متعهد و متخصص برای شوراهای شهر و روستای لرستان انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با اشاره به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش سرافراز، متدین و شجاع و دوم اردیبهشتماه سالروز تأسیس سپاه، اظهار داشت: این مجاهدان فیسبیلالله این روزها و عرصه مبارزه با صهیونیستها و مشرکین و کفار آمریکا، با شجاعت و صلابت ایستادهاند و درس عبرتی به این دشمنان دادند که تا ابد دشمنان فراموش نخواهند کرد.
وی عنوان کرد: این سربازان امام عصر، ارتش دلاور و سپاه عزیز، از کیان جمهوری اسلامی، انقلاب و کشور عزیزمان دفاع کردند، چقدر شهید تقدیم کردند تا این کشور تجزیه نشود و این کشور به دست دشمن نی افتد، باید قدر دانست برای این نیروهای نظامی و انتظامی.
امامجمعه موقت خرمآباد در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم توجه به نیروهای مسلح نظامی و انتظامی از سوی دولت و مجلس، گفت: این نیروها از پایینترین مزایا و حقوق بهرهمند هستند، نسبت به حقوق و مزایای این عزیزان تجدیدنظر شود. این عزیزان جانشان را در طبق اخلاق گذاشتند برای دفاع از کشور، من فکر میکنم همه مردم عزیز ایران با این پیشنهاد موافق هستند.
حجتالاسلام شمسی فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، عنوان کرد: حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی، عقلی، سیاسی و اجتماعی است، البته حضوری که مؤثر باشد، بارأی شما باید یک فرد صالح، متخصص و متعهد انتخاب شود تا بتواند مشکلات شهر و روستا را بشناسد و حل کند.
حجتالاسلام شمسی فر، ادامه داد: اگر معیار انتخاب بر اساس رابطه قومی، خویشی و طایفهای باشد، مشکلات حل نمیشود، خیلی از مردم از مسئولان گلایه میکنند، خب انتخاب درست باعث میشود که این گلهمندیها کمتر شود، اما انتخابی که بر اساس معیار صحیح نباشد و یا اینکه کسی در انتخابات حضور پیدا نکند، دیگر نباید گلایهای صورت گیرد، اگر شهر و روستا مشکلی داشت، آن شخص دیگر حق ندارد اعتراض کند؛ چون انتخاب نکرده است. اینجا خانه ماست، باید آن را به دست افراد متعهد و متخصص بدهیم. مشکلات را بشناسد و برای آنها راهحل داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات اشاره کرد و گفت: دشمن در میدان شکست سختی خورد و به هیچکدام از اهداف خود دست پیدا نکرد.
امامجمعه موقت خرمآباد با اشاره به نقش مهم تنگه هرمز و اینکه ایران دیگر نمیخواهد این امتیاز را بهآسانی بدهد، گفت: هم عوارض خواهد گرفت و هم قوانین خودش را بر این تنگه حاکم خواهد کرد.
