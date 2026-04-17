۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

امام جمعه بشاگرد: تقوا سلاح بصیرت در نبرد حق و باطل است

بشاگرد-امام جمعه بشاگرد با تأکید بر نقش تقوا در شکل‌گیری بصیرت فردی و اجتماعی گفت: تقوا انسان را در مسیر تشخیص حق از باطل ثابت‌قدم نگه می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین غلامی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با توصیه به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا اساس زندگی انسان مؤمن است و موجب می‌شود فرد در رفتار، گفتار و نیت‌های خود همواره مراقبت و توجه داشته باشد.

وی با اشاره به آیه شریفه إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقانًا افزود: تقوا زمینه‌ساز بصیرت الهی و قدرت تشخیص حق از باطل است و انسان متقی حتی در شرایط پیچیده نیز راه صحیح را به‌درستی انتخاب می‌کند.

خطیب جمعه با بیان اینکه سنت الهی بر پیروزی حق است، تصریح کرد: هر کس در برابر حق بایستد محکوم به شکست است و همراهی با حق، حتی در شرایط سخت، پیروزی نهایی را به دنبال دارد.

غلامی با اشاره به وضعیت امروز جهان خاطرنشان کرد: تقابل جبهه حق و باطل بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، نقش مهمی در بیداری ملت‌های جهان ایفا کرده است.

وی گسترش اعتراضات مردمی علیه ظلم در نقاط مختلف جهان را از نشانه‌های این بیداری دانست و گفت: این تحولات نشان‌دهنده اثرگذاری گفتمان مقاومت در سطح بین‌المللی است.

خطیب جمعه در ادامه با اشاره به پیوند تقوا و علم در آیه وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ بیان کرد: تقوا موجب افزایش آگاهی و روشن‌بینی انسان شده و حجاب‌های فکری را از میان برمی‌دارد.

وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: این بانوی بزرگوار در عرصه علمی و اجتماعی نقش‌آفرین بودند و هجرت ایشان موجب شکل‌گیری جایگاه ممتاز شهر قم در جهان اسلام شد.

غلامی همچنین با گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: این دو نهاد در طول سال‌های گذشته نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار کشور ایفا کرده‌اند.

وی در پایان با اشاره به پویش جان‌فدا گفت: این حرکت مردمی نشانه آمادگی ملت ایران برای دفاع از آرمان‌هاست و استمرار وحدت و استقامت مردم، زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی خواهد بود.

کد مطلب 6803321

