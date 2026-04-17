امام جمعه بشاگرد: تقوا سلاح بصیرت در نبرد حق و باطل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین غلامی در خطبههای نماز جمعه ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۵ با توصیه به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا اساس زندگی انسان مؤمن است و موجب میشود فرد در رفتار، گفتار و نیتهای خود همواره مراقبت و توجه داشته باشد.
وی با اشاره به آیه شریفه إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقانًا افزود: تقوا زمینهساز بصیرت الهی و قدرت تشخیص حق از باطل است و انسان متقی حتی در شرایط پیچیده نیز راه صحیح را بهدرستی انتخاب میکند.
خطیب جمعه با بیان اینکه سنت الهی بر پیروزی حق است، تصریح کرد: هر کس در برابر حق بایستد محکوم به شکست است و همراهی با حق، حتی در شرایط سخت، پیروزی نهایی را به دنبال دارد.
غلامی با اشاره به وضعیت امروز جهان خاطرنشان کرد: تقابل جبهه حق و باطل بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، نقش مهمی در بیداری ملتهای جهان ایفا کرده است.
وی گسترش اعتراضات مردمی علیه ظلم در نقاط مختلف جهان را از نشانههای این بیداری دانست و گفت: این تحولات نشاندهنده اثرگذاری گفتمان مقاومت در سطح بینالمللی است.
خطیب جمعه در ادامه با اشاره به پیوند تقوا و علم در آیه وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ بیان کرد: تقوا موجب افزایش آگاهی و روشنبینی انسان شده و حجابهای فکری را از میان برمیدارد.
وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: این بانوی بزرگوار در عرصه علمی و اجتماعی نقشآفرین بودند و هجرت ایشان موجب شکلگیری جایگاه ممتاز شهر قم در جهان اسلام شد.
غلامی همچنین با گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: این دو نهاد در طول سالهای گذشته نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار کشور ایفا کردهاند.
وی در پایان با اشاره به پویش جانفدا گفت: این حرکت مردمی نشانه آمادگی ملت ایران برای دفاع از آرمانهاست و استمرار وحدت و استقامت مردم، زمینهساز تحقق وعدههای الهی خواهد بود.
