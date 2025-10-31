غلامی: شهادت حضرت فاطمه زهرا و روز استکبارستیزی دو روی یک سکه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین غلامی، امام جمعه شهرستان بشاگرد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین آیه ۳۴ سوره بقره اظهار کرد: این آیه نقطه آغاز استکبار در تاریخ بشر را نشان می‌دهد؛ شیطان به دلیل استکبار از فرمان خدا خارج شد و در مسیر دشمنی با انسان قرار گرفت. انسان مستکبر نیز همان راه شیطان را می‌پیماید و هر دو ریشه در نافرمانی از خداوند دارند.

وی با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا افزود: ایشان در مدت کوتاه حیات خود، با روشنگری و خطبه‌های آتشین، چهره مستکبران داخلی را افشا و از ولایت دفاع کرد و نمونه‌ای درخشان از جهاد کبیر در برابر طاغوت بود.

امام جمعه بشاگرد تصریح کرد: در آیه ۷۸ سوره حج آمده است: جاهدوا فی الله حق جهاده؛ این دستور مستقیم به برگزیدگان خدا برای مبارزه با استکبار است و حضرت زهرا نیز به‌عنوان برگزیده خدا، مأموریت خود را در این مسیر به‌خوبی انجام داد.

غلامی با اشاره به نقش امام خمینی در احیای روحیه استکبارستیزی در عصر حاضر بیان کرد: امام راحل با مخالفت با قانون ننگین کاپیتولاسیون در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ پرچم مبارزه با استکبار را برافراشت؛ همان روحیه‌ای که بعدها در تسخیر لانه جاسوسی و بیداری ملت ایران تبلور یافت.

وی با تأکید بر اهمیت روشنگری در برابر جریان‌های انحرافی افزود: در مکتب حضرت زهرا، نخستین گام در مواجهه با استکبار آگاهی‌بخشی است و بی‌تفاوتی جامعه موجب افشاگری و حتی شهادت برای بیداری نسل‌ها می‌شود.

امام جمعه بشاگرد خاطرنشان کرد: مقاومت اسلامی امروز در ایران، یمن، لبنان، عراق و فلسطین جلوه‌ای از همان روحیه استکبارستیزی فاطمی است که امت اسلام را در مسیر حق ثابت‌قدم نگه داشته است.

وی در پایان تأکید کرد: روز شهادت حضرت فاطمه زهرا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو بیانگر ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق هستند و همان‌گونه که حضرت زهرا فرمود، باید تا آخرین لحظه بر حق ولایت و مقابله با باطل پایدار بود.