  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

امام جمعه بشاگرد: ایران در مذاکرات از موضع قدرت عمل می‌کند

بشاگرد- امام جمعه بشاگرد با تبیین جایگاه ماه رمضان به‌عنوان ماه خودسازی، بر تقویت تقوا تأکید کرد و گفت: ایران در مذاکرات از موضع قدرت عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامی در خطبه‌های نماز جمعه یکم اسفندماه ۱۴۰۴ با توصیه به تقوای الهی، ماه مبارک رمضان را شهرالله و فرصت طلایی تهذیب نفس دانست و اظهار داشت: روزه، تلاوت قرآن و دعا مسیر پاکی و خالص شدن انسان مؤمن است.

وی با اشاره به آیه کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ افزود: همه برنامه‌های این ماه برای تقویت اراده و رسیدن به تقوا طراحی شده است.

امام جمعه بشاگرد در خطبه دوم با اشاره به فضاسازی‌های آمریکا درباره مذاکرات تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت وارد مذاکرات شده و هرگز مذاکره در حوزه موشکی و منطقه‌ای را نپذیرفته است.

وی تأکید کرد مدل مذاکره غیرمستقیم، راهبردی برای صیانت از منافع ملی و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور است و آمریکا راهی جز مذاکره ندارد.

امام جمعه بشاگرد همچنین به مناسبت سالروز کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به نقش بیگانگان در روی کار آمدن رضاخان و کارنامه سیاه رژیم پهلوی اشاره کرد و بازخوانی این مقطع تاریخی را برای نسل جوان ضروری دانست.

کد خبر 6754442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها