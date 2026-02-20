به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامی در خطبههای نماز جمعه یکم اسفندماه ۱۴۰۴ با توصیه به تقوای الهی، ماه مبارک رمضان را شهرالله و فرصت طلایی تهذیب نفس دانست و اظهار داشت: روزه، تلاوت قرآن و دعا مسیر پاکی و خالص شدن انسان مؤمن است.
وی با اشاره به آیه کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ افزود: همه برنامههای این ماه برای تقویت اراده و رسیدن به تقوا طراحی شده است.
امام جمعه بشاگرد در خطبه دوم با اشاره به فضاسازیهای آمریکا درباره مذاکرات تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت وارد مذاکرات شده و هرگز مذاکره در حوزه موشکی و منطقهای را نپذیرفته است.
وی تأکید کرد مدل مذاکره غیرمستقیم، راهبردی برای صیانت از منافع ملی و افزایش قدرت چانهزنی کشور است و آمریکا راهی جز مذاکره ندارد.
امام جمعه بشاگرد همچنین به مناسبت سالروز کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به نقش بیگانگان در روی کار آمدن رضاخان و کارنامه سیاه رژیم پهلوی اشاره کرد و بازخوانی این مقطع تاریخی را برای نسل جوان ضروری دانست.
