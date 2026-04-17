امام جمعه موقت بوشهر: اتحاد مقدس باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های این هفقته نماز جمعه بوشهر ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوا الهی، با تبریک فرا رسیدن اول ذی القعده و میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) به‌ویژه به بانوان و دختران ایرانی جایگاه معنوی حضرت معصومه (س) را یادآور شد و ایشان را به‌دلیل فضائل علمی و معنوی و شباهت‌های بسیار با حضرت زهرا (س)، «زهرای ثانی» خواند و بر نقش شفاعت ایشان در روز قیامت تأکید کرد.

امام جمعه موقت بوشهر، در ادامه با اشاره به سالگرد تأسیس ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در کشور، این دو نهاد را بازوی اقتدار، عزت و امنیت ملی دانست و یادآور شد: فداکاری و ایثار ارتشیان و سپاهیان در مواقع حساس، ضامن استقلال و عزت کشور بوده است.

وی با بیان اینکه حضور ارتش، سپاه، نیروهای فراجا و بسیج در کنار هم مایه افتخار ملت ایران است از فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای هدایت مقتدرانه نیروهای مسلح تقدیر کرد، و افزود: ارتش و سپاه ۲ رکن اساسی عزت، اقتدار و امنیت ملی هستند و این نهاد نظامی دو بال در کنار هم مایه فخر و عزت محسوب می‌شوند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی سوم نقش استقامت مردم، تدبیر مسئولان و قدرت نیروهای مسلح را در پذیرش آتش‌بس از سوی دشمنان مهم ارزیابی کرد و دستاورد دیپلماسی و صلابت میدانی ایران در منطقه را ستود.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به صلح حدیبیه در زمان رسول اکرم (ص) گفت: پیامبر اسلام (ص) در صلح حدیبیه با حکمتی الهی پیمانی را پذیرفت که در ظاهر دشوار بود، اما این صلح عزتمندانه مقدمه فتح مکه شد و پیامبر اکرم (ص) بعدها با ده هزار سپاهی بدون خونریزی وارد مکه شد و آن سرزمین را از بت‌پرستی پاک کرد.

حجت‌الاسلام هاشمی با بیان اینکه ما در امتداد راه انبیا حرکت می‌کنیم،افزود: امام راحل فرمودند ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. خواه صلح باشد خواه جنگ، ما مطیع رهبر معظم انقلاب هستیم. هر تصمیمی که ولی فقیه می‌گیرد، مصلحت مردم، نظام و خون شهدا در آن لحاظ شده است.

خطیب نماز جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه حزب‌الله لبنان پاره تن ایران است، خاطرنشان کرد: با پافشاری جمهوری اسلامی ایران بود که جنگ اسرائیل علیه حزب‌الله متوقف و آتش‌بس برقرار شد. یکی از پیش شرط‌های نظام جمهوری اسلامی در این مذاکرات، استقلال، استقرار و اقتدار نیروهای حزب‌الله بوده است.

وی افزود: متأسفانه برخی مسئولان دولت لبنان دست به دست رژیم صهیونیستی داده‌اند، اما حزب‌الله مظلومانه و مقتدرانه در برابر این رژیم دندان مسلح ایستاد و سرانجام آنها را مجبور به پذیرش آتش‌بس کرد.

حجت‌الاسلام هاشمی با بیان اینکه هدف نهایی انتقام خون شهدا و نابودی اسرائیل و آمریکا تا رسیدن به ظهور حضرت حجت (عج) است، تصریح کرد: این راه تا ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی (عج) ادامه خواهد داشت.

امام جمعه موقت بوشهر پیروزی نهایی را در گرو دو اقدام اساسی استمرار حضور میدانی و حمایت قاطع ملت از رزمندگان در هر دو عرصه دفاع و دیپلماسی و حضور مستمر مردم در صحنه و میدان دانست و تأکید کرد: همان‌طور که نیروهای مسلح ما هوشیار و بیدار هستند و از کنار سنگرها خارج نشده‌اند، مردم ما هم باید در میدان باشند، به خیابان‌ها بیایند و شعارها را بر دشمن بکوبند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تجربه مذاکرات پاکستان افزود: در مرحله اول دیدیم که آمریکا زیاده‌خواهی می‌کند، مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید. اگر دوباره چنین اتفاقی بیفتد و آمریکا بخواهد زیاده‌خواهی کند، این خواسته مردم، رهبری و خون شهداست که تیم دیپلماسی عقب‌نشینی نکند.

امام جمعه موقت بوشهر تصریح کرد: اگرچه به تیم دیپلماسی اعتماد داریم، اما با حضور میدانی خود باید به آنها بگوییم که نگذارند خون شهدا و خون رهبر شهید هدر برود. تیم دیپلماسی ما باید با عزت و وحدت مذاکره کند.

لزوم حفظ وحدت

حجت‌الاسلام هاشمی با هشدار درباره توطئه‌های دشمن گفت: دشمن بسیار به دنبال شکستن این اتحاد مقدس بین مردم، مسئولان و رهبری است. باید با فضل خدا در کنار هم بمانیم تا آمریکا و اسرائیل بشکند.

خطیب نماز جمعه بوشهر قدرت موشکی و پهپادی ایران را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ضمانت این آتش‌بس، قدرت موشکی و پهپادی، اقتدار تثبیت شده ایران در تنگه هرمز که جهان را به زانو درآورده و قدرت‌های جهانی دارند از نظام جمهوری اسلامی التماس می‌کنند که اجازه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را بدهد است.

وی افزود: به قول جهانیان ، تنگه هرمز از چند بمب اتم برای ایران و جمهوری اسلامی مؤثرتر و کاراتر است.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها گفت: از همه مهمتر، تضمین‌کننده این آتش‌بس حضور مقتدرانه و مؤمنانه شما مردم است. نزدیک به ۵۰ شب است که این مردم در خیابان‌ها، چهارراه‌ها و میادین شعار می‌دهند، جمع می‌شوند و اظهار وفاداری می‌کنند.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به پویش جان‌فدا تصریح کرد: این پویش که فکر می‌کنم از ۲۷ میلیون نفر هم گذشته، کجای دنیا سراغ دارید که در حال جنگ، و آن هم جنگ نابرابر، بیش از ۲۷ میلیون نفر در پویشی شرکت کنند و اعلام کنند حاضرند جان خود را فدای انقلاب و نظام کنند.

وی افزود: ما در حال جنگیم، جنگ نابرابری که ترامپ نادان، روانی و دیوانه و نتانیاهو فاسد بر ما راه انداختند، اما در عین حال بیش از ۲۷ میلیون مردم در این پویش شرکت کردند.

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن گفت: ما باید هوشیار باشیم. رهبر معظم انقلاب، مسئولین و رزمندگان ما هوشیارند و آماده مقابله با هرگونه شیطنت احتمالی و سوءاستفاده دشمن هستند.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به برنامه‌های آینده افزود: ان‌شاءالله به‌زودی بازسازی اماکن آسیب‌دیده شروع می‌شود، این مردم در بازسازی خرابه‌های جنگ کمک می‌کنند و تلاش خواهند کرد. این در واقع ضمانت آتش‌بس ماست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش مسئولین بیان کرد: جا دارد از رئیس جمهور تا سایر وزرا و زیرمجموعه‌های دولت که زحمت می‌کشند و تلاش می‌کنند تا کالای اساسی در بازار باشد و امنیت غذایی فراهم شود، از جمله دوستان جهاد کشاورزی، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

خطیب نماز جمعه بوشهر در عین حال با لحنی هشداردهنده خطاب به مسئولین تصریح کرد: لازم است مسئولان در این شرایط حساس آنان را از بازار و قیمت‌ها غافل نکند. مبادا عده‌ای زالوصفت از فرصت جنگ و اوضاع جنگی سوءاستفاده کنند و قیمت‌ها را بی‌دلیل بالا ببرند.

حجت‌الاسلام هاشمی با تاکید بر اینکه این مردم واقعاً حق دارند و شایسته همه خوبی‌ها هستند.،گفت: هم مردم باید به یکدیگر توجه داشته باشند و هم مسئولین با نظارت جدی، تأمین کالاهای مهم و استراتژیک و انجام وظیفه خود تلاش کنند تا فشار بیشتری غیر از جنگ بر دوش مردم نباشد.