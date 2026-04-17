به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی کریمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادبود حماسه سازی نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی گفت: ارتش در طی ۴۷ سال عمر شکوهمند جمهوری اسلامی همواره در تمامی عرصه تلاش کرده است تا شعار «ارتش فدای ملت» را به نمایش بگذارد و ارتش صادقانه و خالصانه در کنار آرمان‌های نظام و انقلاب و امام شهید بوده است.

کریمی با اشاره بر استفاده حداکثری ارتش از ظرفیت‌های خود در جنگ رمضان تاکید کرد: حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی ایجاد کرد و مانع پیشروی دشمن در اهداف خود شد.

ارشد نظامی آجا در مناطق قزوین و زنجان ضمن بیان شکست‌های راهبردی دشمنان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: مردم مطمئن باشید که به برکت نظرات خاص امام زمان (عج) و حضور حماسی مردم در صحنه، ایران عزیز پیروز است.

کریمی تاکید کرد: ما در آتش بس نیز آماده هستیم و جنگ برای ما خاتمه پیدا نکرده است.

ارشد نظامی آجا در مناطق قزوین و زنجان با بیان اینکه اتحاد و انسجام مردم ایران مهم‌ترین نشانه پیروزی است، گفت: انتظار داریم این حضور مردمی به عنوان پشتوانه نیروهای مسلح ادامه دار باشد.