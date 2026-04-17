۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

اتحاد و انسجام مردم ایران مهم‌ترین نشانه پیروزی است

قزوین- ارشد نظامی آجا در مناطق قزوین و زنجان با بیان اینکه اتحاد و انسجام مردم ایران مهم‌ترین نشانه پیروزی است، گفت: انتظار داریم این حضور مردمی به عنوان پشتوانه نیروهای مسلح ادامه دار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی کریمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادبود حماسه سازی نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی گفت: ارتش در طی ۴۷ سال عمر شکوهمند جمهوری اسلامی همواره در تمامی عرصه تلاش کرده است تا شعار «ارتش فدای ملت» را به نمایش بگذارد و ارتش صادقانه و خالصانه در کنار آرمان‌های نظام و انقلاب و امام شهید بوده است.

کریمی با اشاره بر استفاده حداکثری ارتش از ظرفیت‌های خود در جنگ رمضان تاکید کرد: حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی ایجاد کرد و مانع پیشروی دشمن در اهداف خود شد.

ارشد نظامی آجا در مناطق قزوین و زنجان ضمن بیان شکست‌های راهبردی دشمنان ایران اسلامی در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: مردم مطمئن باشید که به برکت نظرات خاص امام زمان (عج) و حضور حماسی مردم در صحنه، ایران عزیز پیروز است.

کریمی تاکید کرد: ما در آتش بس نیز آماده هستیم و جنگ برای ما خاتمه پیدا نکرده است.

ارشد نظامی آجا در مناطق قزوین و زنجان با بیان اینکه اتحاد و انسجام مردم ایران مهم‌ترین نشانه پیروزی است، گفت: انتظار داریم این حضور مردمی به عنوان پشتوانه نیروهای مسلح ادامه دار باشد.

