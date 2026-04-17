اختلاف ۱۶۰ میلیارد ریالی در بسطام به پای میز صلح نشست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری در حاشیه نماز جمعه شاهرود با تشریح جزئیات پرونده اختلاف مالی ۱۶۰ میلیارد ریالی میان دو شهروند بسطامی گفت: موضوع این اختلاف، مطالبه وجه و بدهی مالی بود که در یکی از شعب شورای حل اختلاف بخش بسطام مطرح شد ک پس از بررسی مستندات و گفت‌وگو با طرفین، نهایتاً صلح و سازش مورد قبول اصحاب پرونده قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف استان سمنان با هدف کاهش تنش‌ها و جلوگیری از طولانی شدن روند دادرسی خدمت‌رسانی می‌کنند، افزود: توسعه فرهنگ صلح و سازش و جلوگیری از ورود غیرضروری پرونده‌ها به محاکم قضایی از مهم‌ترین سیاست‌های شوراهای حل اختلاف استان است.

شکوری موفقیت در این پرونده مالی سنگین را نشانه اعتماد مردم به فرآیندهای صلح‌محور دستگاه قضایی استان و بلوغ اجتماعی دانست و گفت: طرفین با اتکا به سازوکارهای شوراهای حل اختلاف، به توافق مصالحه آمیز رسیدند.

وی همچنین از تلاش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف بسطام قدردانی کرد و افزود: این دستاورد نتیجه دقت، پشتکار و تعهد همکاران شورا است که با روحیه خدمت‌گزاری در تقویت عدالت ترمیمی و افزایش سرمایه اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: شورای حل اختلاف استان در چارچوب سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سالانه، در سال جدید نیز ارتقای میزان پرونده‌های منتهی به سازش را در اولویت اقدام قرار داده است.