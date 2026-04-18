وضعیت بازار دارویی کشور در جنگ رمضان

شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تخصیص منابع به صنایع داخلی به ویژه در تولید داروهای استراتژیک موثر بوده است، گفت: سهمی که از صندوق ذخیره ارزی برای ذخیره‌سازی استراتژیک دارو در نظر گرفته شده بود، به موقع اجرا شد و شرکت‌های تولیدی داخلی توانستند ذخایر مناسبی ایجاد کنند.

وی با عنوان این مطلب که در جنگ رمضان توزیع دارو نسبتا پایدار بود، افزود: البته کمبودهایی که از قبل وجود داشت همچنان مشاهده می‌شود، اما اثر منفی جنگ بر کمبودهای دارویی تأثیر زیادی نداشت.

کلانتری در ارتباط با وضعیت داروهای بیماران خاص و نادر، گفت: داروهای این بیماران به دو دسته تقسیم می شوند که شامل داروهایی است که فناوری تولید داخل دارند و داروهای وارداتی. خوشبختانه داروهای تولید داخل بدون مشکل تأمین شدند و در مورد داروهای وارداتی نیز کمبود جدی و خارج از وضعیت نرمال دیده نشد، زیرا واردات پیش از جنگ انجام شده بود.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: کمبودها در زمینه داروهای حیاتی و بیماران خاص تقریبا در همان محدوده قبل از جنگ باقی ماند.

وی در ادامه با عنوان این مطلب که بدهی بیمه‌ها باعث تشدید کمبود نقدینگی داروخانه ها شده است، افزود: انجمن داروسازان ایران از شرکت‌های پخش و تولید کنندگان برندهای مطرح کشور تقاضا کرد که برای وضعیت جنگی، شرایط ویژه فروش و تسهیلات برای داروخانه ها ایجاد کنند ولی متاسفانه همکاری شرکت‌های پخش دارویی در شرایط جنگی کافی نبود و بعضاً از حالت قبل از جنگ ، سختگیرانه تر شده و کمکی به داروخانه ها نشد.

کلانتری در عین حال تاکید کرد: با وجود این چالش ها، داروخانه‌ها به ویژه در بخش خصوصی به خوبی پای کار بودند و توانستند کمبودها را جبران کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران درباره تغییرات قیمت‌ها نیز گفت: تغییرات قیمتی ناشی از شرایط جنگ نبود و بیشتر به دلیل اصلاح نرخ ارز، تورم و حذف ارز ترجیحی بود. اکثر داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و اگر جایی با قیمت بالاتر عرضه شد، مردم باید موضوع را از سازمان‌های بیمه‌گر پیگیری کنند که چرا بلافاصله مابه التفاوت ها را در سیستم پذیرش خود اعمال نکرده اند.

وی اضافه کرد: برخی مشکلات نیز ناشی از کمبود نقدینگی داروخانه‌ها و عدم مساعدت شرکت‌های دارویی در زمان جنگ بود. انتظار می‌رفت زنجیره تأمین دارو در شرایط جنگ هماهنگی و مساعدت بیشتری با داروخانه ها داشته باشد، اما این تعامل آن گونه که شایسته بود، محقق نشد.

کلانتری اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های موجود و مسیرهای جایگزین زمینی و هوایی، مشکل جدی در تأمین دارو پیش‌بینی نمی‌شود. تنها بخش محدودی از داروهای وارداتی به حمل دریایی وابسته هستند، اما مسیرهای زمینی و هوایی برای تأمین مواد اولیه کافی است و مشکلات قابل مدیریت خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه قیمت دارو باید به‌روز شود، در عین حال تصریح کرد: البته سازمان‌های بیمه‌گر باید تغییرات را تحت پوشش قرار دهند تا فشار مالی بر مردم افزایش نیابد و تولیدکنندگان بتوانند دارو را به صورت مقرون به صرفه تولید کنند.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان افزود: وضعیت دارو در کشور پایدار است و ذخایر داخلی و برنامه‌ریزی مناسب، نقش مهمی در جلوگیری از کمبود جدی دارو داشته است. تنها نگرانی‌های باقی‌مانده مربوط به مسائل لجستیکی و مدیریت قیمت‌ها است که البته قابل حل و فصل هستند.