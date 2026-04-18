۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۶

رکوردشکنی سهم کشورهای بریکس در اقتصاد جهانی

سهم کشورهای عضو گروه بریکس در اقتصاد جهانی به بالاترین حد خود از ابتدای تاسیس تاکنون رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس محاسبات ریانووستی با استناد به داده های صندوق بین المللی پول، سهم کشورهای عضو گروه بریکس در اقتصاد جهانی در پایان سال گذشته از رکورد ۳۹ درصد فراتر رفت که تقریبا ۱۱ واحد درصد بیشتر از سهم کشورهای «گروه هفت» است.

گروه بریکس یک سازمان بین‌دولتی با عضویت برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، اندونزی، بولیوی و نیجریه است.

گروه بریکس که نخست برای برجسته‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت، به شکل یک بلوک ژئوپلتیک تکامل پیدا کرد و اعضای آن از سال ۲۰۰۹ نشست‌های رسمی سالانه برگزار و سیاست‌های چندجانبه را با هم هماهنگ می‌کنند. روابط دوجانبه میان اعضای بریکس عمدتاً بر اساس عدم مداخله، برابری و یاری متقابل انجام می‌شود.

