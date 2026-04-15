به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، فراخوان مشارکت در پروژههای علمی پرچمدار بریکس ۱۴۰۵ از سوی بنیاد ملی علم ایران و با همکاری برنامه علم، فناوری و نوآوری بریکس اعلام شد.
این فراخوان با هدف حمایت از سه طرح تحقیق و توسعه با اهمیت راهبردی کلان در سه حوزه تخصصی منتشر شده و بر مأموریتگرایی، ماهیت میانرشتهای، و هدایت پروژهها توسط برجستهترین دانشمندان کشورهای عضو تأکید دارد تا خروجیها به تحولات بنیادین در علم و فناوری و توانمندسازی جامعه منجر شود. این برنامه با مشارکت سازمانهای علمی معتبر در برزیل، چین، مصر، هند، ایران، روسیه و آفریقای جنوبی اجرا میشود و بر یکپارچگی زنجیره ارزش و توسعه راهکارهای فناورانه با ظرفیت رشد بلندمدت تمرکز دارد.
در چارچوب این فراخوان، طرحها باید با مشارکت حداقل چهار کشور عضو بریکس از جمله ایران تعریف شوند و یکی از شرکا بهعنوان هماهنگکننده پروژه تعیین شود. ایجاد شبکههای علمی میان دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی، سازمانها و متخصصان کشورهای عضو الزام اصلی طرحهاست تا همافزایی علمی و توسعه زیرساختهای مشترک محقق شود و اهدافی دنبال شود که منافع جمعی کشورها را تضمین کند.
پروژهها لازم است در یکی از سه حوزه Digital Earth، Psycho-molecular tools و BRICS Intelligent Telescope and Data Network ارائه شوند و توضیحات فنی هر حوزه در فایلهای پیوست فراخوان به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته است.
بر اساس تقویم اجرایی اعلامشده، فرایند دریافت پروپوزالها از ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ آغاز میشود. آخرین مهلت ارسال به دبیرخانه بریکس ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ و آخرین مهلت ارسال به بنیاد ملی علم ایران ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.
نتایج نهایی در بازه آبان تا آذر ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد، عقد قراردادها در ماههای آذر و دی ۱۴۰۵ انجام میشود و شروع رسمی پروژهها برای سهماهه پایانی سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شده است.
سقف حمایت مالی برای هر طرح پژوهشی معادل ۳۰۰ میلیارد ریال، تقریباً برابر با ۲۰۰ هزار دلار آمریکا، برای دورهای حداکثر پنجساله در نظر گرفته شده است. دوره اجرای طرح حداقل سه سال خواهد بود و امکان تمدید برای دو سال دیگر وجود دارد. پرداختها متناسب با پیشرفت پروژه و در چارچوب ضوابط بنیاد به مؤسسه مجری تخصیص مییابد.
ثبتنام و ارسال درخواست در ایران از طریق سامانه کایپر انجام میشود. پژوهشگران پس از ایجاد پروفایل و ورود به سامانه، از بخش ارسال طرح جدید و کارتابل ویژه طرحهای بینالملل مربوط به فراخوان Flagship بریکس میتوانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست را ثبت کنند.
پاسخگویی به سؤالات مرتبط با فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان از طریق ارسال تیکت در پروفایل پژوهشگران در سامانه کایپر و به مقصد واحد بینالملل بنیاد ملی علم ایران انجام میشود. اطلاعات مربوط به قوانین واجدین شرایط و شرایط حمایت هر کشور نیز از مسیرهای ارتباطی معرفیشده در پورتال بنیاد قابل پیگیری است.
