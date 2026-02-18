به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به صورت ویدئو کنفرانس در «نخستین کنفرانس روانشناسی بریکس» سخنرانی کرد.
وی در این کنفرانس که با حضور اساتید، پژوهشگران و نمایندگان کشورهای عضو برگزار شده بود، بر پیوند عمیق میان «مد و لباس» و روان فردی و هویت جمعی تأکید کرد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این کنفرانس، خواستار تشکیل «کمیته مد بریکس» با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی-اقتصادی کشورهای عضو شد.
وی با بیان اینکه مد صرفاً یک صنعت یا جلوهای زیباییشناختی نیست، اظهار کرد: مد پیش از آنکه آنچه میپوشیم باشد، آن چیزی است که درباره خودمان به جهان میگوییم؛ بیآنکه سخنی بر زبان بیاوریم.
گرجی با اشاره به یافتههای روانشناسی افزود: انتخاب رنگ، فرم و بافت پوشاک بهطور مستقیم با احساس امنیت روانی، عزتنفس، تصویر بدنی و حتی عملکرد اجتماعی افراد در ارتباط است.
وی ادامه داد: لباس میتواند ابزار بیان هویت فردی، زبان ناگفته تعلق اجتماعی و بازتابی از باورها، اضطرابها و امیدهای انسان معاصر باشد.
گرجی با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی کشورهای عضو بریکس تصریح کرد: این کشورها با برخورداری از تمدنهای کهن، تنوع قومی و نظامهای ارزشی گوناگون، میتوانند رویکردی مستقل و معنامحور در روانشناسی مد ارائه دهند؛ رویکردی که در مقابل الگوهای یکنواخت و مصرفگرای مسلط جهانی قرار میگیرد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور خاطرنشان کرد: کشورهای بریکس این توان را دارند که مد را بر پایه معنا، هویت و سلامت روان بازتعریف کرده و آن را به ابزاری برای توانمندسازی فردی و انسجام اجتماعی تبدیل کنند. از این منظر، مد دیگر یک صنعت صرف نیست، بلکه نوعی «مداخله نرم فرهنگی_روانی» به شمار میرود.
وی یادآور شد: «کمیته مد بریکس» میتواند با حضور کشورهای عضو بریکس با هدف تبادل دانش میان روانشناسان، طراحان، جامعهشناسان و سیاستگذاران فرهنگی، انجام پژوهشهای مشترک در حوزه روانشناسی مد و هویت فرهنگی و بهرهگیری همافزا از ظرفیتهای آموزشی، صنعتی، نوآورانه و بازارهای گسترده کشورهای عضو، تشکیل شود.
گرجی گفت: بریکس میتواند علاوه بر نقشآفرینی در حوزه اقتصاد و سیاست، در تعریف آینده فرهنگی و روانی انسان معاصر نیز اثرگذار باشد و مد را به پلی میان روان فرد و روح یک ملت تبدیل کند.
