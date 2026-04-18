«مأموریت مخفی»، روایت سفری که مسیر یک جاسوس را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، قرار است رمان نوجوان «مأموریت مخفی» نوشته مجید ملامحمدی که از سوی نشر بُرنا (بخش نوجوان نشر معارف) منتشر شده است را بررسی کنیم. اثری که با تکیه بر یک روایت تاریخی، تلاش می‌کند ماجرای سفر حضرت معصومه (س) از مدینه به مرو را در قالب داستانی پرکشش و شخصیت‌محور برای مخاطب نوجوان بازآفرینی کند. این کتاب، در عین وفاداری به منابع تاریخی، با خلق یک خط داستانی مستقل، روایتی متفاوت از این سفر ارائه می‌دهد. روایتی که در آن، نگاه یک مأمور به تدریج دگرگون می‌شود و خواننده را با خود به سفری بیرونی و درونی می‌برد.

داستان «مأموریت مخفی» از جایی آغاز می‌شود که کاروان حضرت معصومه(س) مدینه را به مقصد مرو ترک می‌کند؛ سفری که در بطن خود حامل پیامی خانوادگی و در عین حال تاریخی است. در همین نقطه، نویسنده با ورود یک شخصیت تازه، فضای داستان را از روایت صرف تاریخی فاصله می‌دهد. مأموری جوان، به دستور امیر مدینه، مأمور می‌شود تا این کاروان را به‌صورت مخفیانه دنبال کند. مأموریتی که در ابتدا برای او صرفاً یک وظیفه امنیتی است، بی‌آنکه درگیر پیچیدگی‌های معنوی یا انسانی آن شود. او باید گزارش دهد، نظارت کند و بی‌صدا حرکت کند. اما همین مأموریت، به‌تدریج به نقطه‌ای تبدیل می‌شود که مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. مسیری که دیگر فقط یک تعقیب ساده نیست، بلکه آغاز یک مواجهه عمیق با واقعیتی است که پیش‌تر آن را نادیده گرفته بود.

جاده‌ای پرخطر

حرکت کاروان در مسیر طولانی مدینه تا مرو، در این رمان تنها یک جابه‌جایی جغرافیایی نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری تنش‌ها و چالش‌های متعدد است. نویسنده با بهره‌گیری از عناصر داستانی، مسیر سفر را به مجموعه‌ای از موقعیت‌های بحرانی تبدیل می‌کند. کاروان با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود. از کمبود امکانات و سختی‌های راه گرفته تا تهدیدهای بیرونی. در این میان، حملات دشمنان به کاروان، یکی از نقاط عطف داستان را رقم می‌زند. این درگیری‌ها، به‌ویژه در حوالی ساوه، به شکل‌گیری یک نبرد نابرابر می‌انجامد که نه‌تنها سرنوشت کاروان، بلکه سرنوشت مأمور داستان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این بخش، روایت از سطح توصیف عبور می‌کند و به لایه‌ای احساسی نزدیک می‌شود. جایی که شخصیت‌ها در موقعیت‌های انتخاب قرار می‌گیرند و تصمیم‌هایشان پیامدهایی جدی به همراه دارد.

یکی از مهم‌ترین وجوه «مأموریت مخفی»، تمرکز آن بر تحول درونی شخصیت اصلی است. مأموری که در آغاز داستان، صرفاً به‌عنوان یک ناظر بی‌طرف و حتی در تقابل با کاروان حضور دارد، به‌تدریج درگیر فضایی می‌شود که پیش از آن تجربه نکرده است.

ایمان، صداقت و رفتار یاران حضرت معصومه(س)، به‌مرور در ذهن او رسوخ می‌کند. او که مأمور به نظارت بوده، اکنون به مشاهده‌گری تبدیل می‌شود که دیگر نمی‌تواند نسبت به آنچه می‌بیند بی‌تفاوت بماند. این تغییر، ناگهانی نیست، بلکه در بستر اتفاقات و مواجهه‌های متعدد شکل می‌گیرد. تردید، به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در این بخش، نقش مهمی در پیشبرد روایت دارد. مأمور داستان، در میانه مسیر، با این پرسش روبه‌رو می‌شود که آیا باید به مأموریت خود وفادار بماند یا راهی تازه را انتخاب کند؟

نقطه تصمیم، بازگشت یا ادامه مسیر؟

با پیشرفت داستان، این تردیدها به نقطه اوج خود می‌رسند. مأمور اکنون در موقعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌تواند صرفاً یک مجری دستور باشد. تجربه‌های مسیر، آنچه دیده و آنچه درک کرده، او را در برابر یک انتخاب جدی قرار می‌دهد. بازگشت به مدینه، به معنای وفاداری به مأموریت اولیه و حفظ موقعیت پیشین اوست. اما ادامه مسیر به سمت مرو، انتخابی است که می‌تواند به معنای ورود به جهانی تازه باشد؛ جهانی که در آن، ارزش‌ها و باورها نقش پررنگ‌تری دارند. این دوگانه، یکی از نقاط قوت روایت محسوب می‌شود. چراکه داستان را از یک خط ساده خارج کرده و به آن عمق می‌بخشد. خواننده نیز همراه با شخصیت اصلی، درگیر این انتخاب می‌شود و مسیر داستان را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کند.

در معرفی این اثر از سوی ناشر تأکید شده است که «مأموریت مخفی» تنها به سفر حضرت معصومه(س) محدود نمی‌شود، بلکه در ادامه، به مقاطعی از زندگی امام رضا(ع) نیز می‌پردازد. این پیوند، یکی از ویژگی‌های قابل توجه کتاب است که به آن بُعدی گسترده‌تر می‌بخشد.

نویسنده تلاش کرده است تا در خلال روایت سفر، به ماجرای حرکت امام رضا(ع) از مدینه به مرو که به‌اجبار مأمون عباسی انجام شد نیز اشاره کند. این بخش‌ها، از طریق روایت شخصیت‌های داستان و در دل اتفاقات مختلف، به مخاطب ارائه می‌شود. به این ترتیب، کتاب نه‌تنها یک داستان مستقل، بلکه مجموعه‌ای از روایت‌های تاریخی را در قالبی داستانی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد؛ رویکردی که می‌تواند برای نوجوانان جذاب و در عین حال آموزنده باشد.

یکی از دغدغه‌های اصلی نویسنده، پرداختن به موضوعی است که کمتر در ادبیات کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفته است. سفر حضرت معصومه(س) به ایران، با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی، کمتر به‌صورت داستانی روایت شده است. «مأموریت مخفی» در این زمینه تلاش می‌کند خلأ موجود را تا حدی جبران کند. استفاده از یک شخصیت خیالی در کنار شخصیت‌های تاریخی، امکان ایجاد تعلیق و کشش داستانی را فراهم کرده و به نویسنده اجازه داده است تا روایت خود را از قالب خشک تاریخی خارج کند. در عین حال، تأکید بر مستند بودن بخش‌های تاریخی، نشان می‌دهد که نویسنده کوشیده است میان تخیل و واقعیت تعادل برقرار کند؛ تعادلی که برای مخاطب نوجوان اهمیت زیادی دارد.

از نظر ساختار، «مأموریت مخفی» با نثری روان و قابل فهم برای مخاطب نوجوان نوشته شده است. این ویژگی، در کنار پیرنگی که بر پایه تعلیق و تحول شخصیت شکل گرفته، باعث می‌شود که خواننده بتواند به‌راحتی با داستان ارتباط برقرار کند. ماجراها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر فصل، گرهی تازه ایجاد کرده و مخاطب را برای ادامه داستان کنجکاو نگه می‌دارد. همچنین، حضور روایت‌های فرعی از زندگی امام رضا (ع)، تنوعی در روایت ایجاد کرده که از یکنواختی جلوگیری می‌کند.

روایتی از تغییر در مسیر تاریخ

«مأموریت مخفی» را می‌توان تلاشی برای روایت بخشی از تاریخ در قالب داستانی دانست که بر تحول شخصیت تمرکز دارد. این کتاب، با انتخاب زاویه دیدی متفاوت، نشان می‌دهد که چگونه یک مأمور ساده می‌تواند در مواجهه با واقعیت‌های انسانی و معنوی، مسیر تازه‌ای را پیش روی خود ببیند. در نهایت، «مأموریت مخفی» را می‌توان اثری دانست که تلاش کرده است میان تاریخ و داستان، تعادلی برقرار کند و با زبانی ساده اما روایتی پرکشش، مخاطب نوجوان را با یکی از مقاطع مهم تاریخی آشنا سازد؛ روایتی که از یک مأموریت آغاز می‌شود، اما به کشف مسیری تازه ختم می‌شود.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«او مرا خوب می‌شناخت و مثل یک آدم چیزفهم می‌دانست که می‌خواهم کمکش کنم. تیزی خنجر را به بیخ گردن مار کشیدم. مار دهان باز کرد، شُل شد و خودش را از دور پای سیاه باز کرد. بعد روی زمین خزید و لابه‌لای بوته خار بزرگی گم شد. بدون توجه به او، دست به پای سیاه کشیدم و دیدم دارد ورم می‌کند. فوراً نوک خنجر را به نقطه‌ای که گزیده شده بود کشیدم. خون با سرعت بیرون زد. سیاه درد می‌کشید، اما تحمل کرد. با گوشه دستارم خون را از جای بریدگی بیرون کشیدم. خون زیادی بیرون زد. برای این‌که اسب بیچاره از حال نرود، دستار را محکم به دور بریدگی بستم، به خیال این‌که زهر مار را بیرون کشیده‌ام. در چشم و چهره سیاه، ردی از درد و بی‌رمقی بود. فکر کردم باید هرطور شده مرکب سواری‌ام را به کوره‌دهاتی برسانم. روی سیاه پریدم و در حالی که چشم می‌چرخاندم، به این فکر کردم که اگر به خط مستقیم بروم، در همان نزدیکی‌ها به کوره‌دهاتی خواهم رسید. آفتاب از لابه‌لای ابرهای مهاجم، کم‌رمق می‌تابید و هوا سرد شده بود. سیاه لنگ‌لنگان به‌راه افتاد، درست به‌سوی مسیری که من او را هدایت می‌کردم.

حالا بعد از دقایقی راه رفتن، بدنش شل شده بود، بی‌اختیار می‌لرزید و اگر زودتر خود را از پشت او پایین نینداخته بودم، حتماً زمینم می‌زد. دوباره صدایش زدم: «سیاه! آهای، سیاهِ من! دوست همدل و هم‌زبانم! چرا جوابم را نمی‌دهی؟!»

جوابی نداد. نمی‌خواستم باور کنم که مُرده‌است، اما آن مار سبز قطور حتماً زهرِ کاری‌اش را در جسم و جان سیاه ریخته بود و تلاش من برای زنده ماندن اسب بیچاره‌ام، نتیجه‌ای نداشت. دهانه فلزی اسب را به‌دست گرفتم و تکان دادم و چند بار به دو طرف صورتش سیلی سختی نواختم. حالا پلک‌های درشتش هم که پایین افتاده بود بالا نمی‌رفت. سری کج کردم و به مسیری که باید می‌رفتم، خیره شدم. هوا حسابی سرد شده بود. شکرِ خدا بالاپوش پشمی و گرمی به تن داشتم. آسمان غرق در ابرهایی بود که شانه‌به‌شانه هم می‌دادند تا آسمان را کیپ‌تاکیپ بپوشانند.»

کتاب «مأموریت مخفی» نوشته مجید ملامحمدی در286صفحه و از سوی انتشارات برنا(واحد کودک و نوجوان انتشارات معارف) منتشر شده است.