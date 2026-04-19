دستخط رهبر شهید انقلاب در دفتر یادبود حرم حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویری از دستخط رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) که در تاریخ ۷۲/۷/۳ در دفتر یادبود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) نگاشته شده، منتشر شد.
در این دستخط که خطاب به خادمان آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) است، آمده:
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا أهلالبیت النبوه و موضع الرساله. السلام علیک با قره عین آل الرسول»
ایشان در ادامه با تجلیل از خدمت در آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع)، عظمت این توفیق را فراتر از توان توصیف دانسته و میفرمایند:
«افتخار خدمت در این آستان بلندپایهی ملکپاسبان بر شما آقایان و عزیزان، مبارک و گرامی باد. حقّ بزرگِ این سرچشمهی نور و هدایت که یکی از ثمرات آن، تشکیل حوزهی علمیّهی عظیمالشّأن در سایهی این بقعهی مبارک است، چنان عظیم است که زبان و قلمِ چون منِ حقیر و ناتوانی را رساییِ بیان آن نیست. این حق بر دوش همهی کسانی که از برکات این بقعه و این حوزه بهرهمند شدهاند، وظایفی را در خورد توان و امکان میگذارد. خداوند شما و همهی متمسّکین به ذیل ولایت رفیعهی اهلبیت وحی و فضیلت را موفّق به اداء این وظایف بدارد.
اینک حرم مطهّر و بیوتات مطهّرهی اطراف آن، بحمدالله از وضع شایستهتری نسبت به گذشته برخوردار است و وسعت و نظافت و ابّهت و انتظامی بیش از گذشته دارد. این رشتهی بهسازی باید انشاءالله ادامه یابد و به موازات آن، صفا بخشیدن به فضای معنوی و روحی و امکان انتفاع از هدایت الهی در این مکان مقدّس نیز باید مورد توجّه و اهتمام باشد. خداوند عالمِ عظیمالقدر مرحوم آیتالله حاج شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیتالله بروجردی (رحمهما الله تعالیٰ) را با مضطجعهی(1) این مَضجع شریف، محشور فرماید و روح مقدّس امام بزرگوار را که روحی در همهی تلاشهای گذشتگان دمید، به عالیترین درجات نائل فرماید و شما آقایان عزیز را حفظ کند.
سیّدعلی خامنهای
