همزمان با رستاخیز اجتماعی مردم ایران، «بعثت امت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاصل یک پژوهش چندساله در حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) است که به‌تازگی در 672 صفحه توسط دفتر نشر معارف انتشار یافته است.

کتاب «بعثت امت» ضمن تقریر نگاهی نو به مفهوم «بعثت»، به تبیین رسالت جهانی مردم ایران پرداخته و به‌عنوان نقشه‌راه و جعبه‌ابزاری برای نقش‌آفرینی جهانی مردم ایران شناخته می‌شود و برای دسته‌های مختلف مخاطبان قابل استفاده خواهد بود.

برخی از سؤالاتی که در این کتاب به آن‌ها پاسخ داده شده، عبارت‌اند از:

• بعثت امت به چه معناست و چگونه می‌شود آن را محقق کرد و گسترش داد؟

• آرمان‌های جهانی انقلاب اسلامی چیست و از چه زمانی شکل گرفته است؟

• اصلاً چرا انقلاب اسلامی به دنبال اثرگذاری در عرصه منطقه‌ای و جهانی است؟ آیا این دخالت نیست؟

• آیا اساساً تاکنون تأثیری هم در مناسبات منطقه‌ای و جهانی داشته‌ایم؟

• آیا این تلاش‌ها نفعی هم برای کشور خودمان دارد؟

• آیا اثرگذاری جهانی بر عهده دولت و حاکمیت است یا ما (اقشار مردم) هم وظیفه‌ای داریم؟

• این اثرگذاری جهانی ما به چه معنایی هست و به چه معنایی نیست؟

• افراد و تشکل های مردمی چگونه می توانند در عرصه جهانی اثرگذار باشند؟

چه عرصه‌ها و راه‌هایی پیش روی ماست؟

این کتاب، هم مبانی فکری ارائه می‌دهد و هم راهنمای عمل است؛ هم ریشه در بیانات دارد و هم از عمق تحلیل برخوردار است؛ هم برای مخاطبان عمومی قابل فهم است و هم برای نخبگان خواندنی. به همین دلیل مطالعه‌ آن برای خواننده، فراتر از آگاهی، انگیزه و احساس مسئولیت به همراه دارد. مقدمه این کتاب توسط حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان نوشته شده و حسن مطلع آن، یک سخنرانی بازسازی‌شده از رهبر شهید انقلاب اسلامی تحت عنوان «امروز، روز بعثت امت» است. سپس در 9 فصل به مرورِ آرمان‌ها و جایگاه جهانی انقلاب اسلامی پرداخته و چیستی، چرایی و چگونگی نقش مردم ایران در این عرصه را تبیین می‌کند.

بدنه اصلی این فصول را کلمات شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تشکیل می‌دهد و تحلیل و جمع‌بندی متناسب، در پایان هر فصل عرضه شده است. گردآوری داده‌های این کتاب به‌گونه‌ای بوده که کل دوران پربرکت رهبری ایشان، و تا حدودی، پیش از آن را پوشش می‌دهد. در فصل آخر و دهم نیز تلاش شده است تا یک جمع‌بندی کلی و یک مدل تحلیلی از مباحث مطرح‌شده ارائه گردد. در این فصل همچنین تقریری ابتدایی از بعثت امت به‌عنوان یک نظریه‌ی بومیِ برآمده از منظومه‌ی فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزه‌ی بین‌الملل تقدیم شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه کتاب «بعثت امت» به فروشگاه اینترنتی نشر معارف (nashremaaref.ir) یا فروشگاه اینترنتی رشدا (rushda.ir) و کتابفروشی‌های معتبر مراجعه نمایند. همچنین اطلاعات تکمیلی و امتداد تبیینی این کتاب در کانال بله، ایتا و تلگرام «مجله تصویری بعثت امت» به نشانی @Besat_Ommat در دسترس مخاطبان قرار دارد.