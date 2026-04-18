اقتدار ارتش در صحنه واقعی برابر آمریکا رقم خورد؛ ایران قطب چهارم قدرت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان صبح شنبه به مناسبت روز ارتش پیامی صادر کرد که متن آن به این شرح است:

۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماد صلابت، آمادگی و اقتدار نیروهایی است که همواره در خط مقدم دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند.

ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر ایمان، انضباط و روحیه ایثار، در تمامی عرصه‌ها به‌ویژه در شرایط حساس و پیچیده منطقه‌ای، نقشی بی‌بدیل در تأمین امنیت و آرامش ملت ایفا کرده است. جنگ رمضان یا جنگ تحمیلی سوم آن هم با راس استکبار جهانی یعنی آمریکای جنایتکار سبب گردید تا بار دیگر توان، اقتدار، آمادگی، ایمان و روحیه الهی و از جان گذشتگی فرزندان رشید، شجاع و غیور ملت بزرگ ایران در ارتش جمهوری اسلامی ایران به زیباترین شکل پیش روی جهانیان قرار گیرد و عظمت ایران مقتدر و شکست ناپذیر را دنیا مخابره نماید.

امسال در حالی برنامه های روز بزرگداشت ارتش را گرامی می داریم که ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح در یک جنگ نابرابر آن هم با اتکا به نیروی لایزال الهی و توان داخلی ابرقدرت جهانی را دچار شکست و استیصال نموده و عظمت و توان ارتش را نه در قالب رژه و رزمایش بلکه در صحنه واقعی و آن هم در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان و مجهز به تمامی تجهیزات مدرن نظامی و برخوردار از لبه تکنولوژی به نمایش شد

نتیجه این اقتدار آفرینی و جانفشانی ها تبدیل ایران خلق یک پیروزی بزرگ و تبدیل ایران به قطب چهارم قدرت در جهان بوده است که با پشتوانه محکم مردمی به دست آمده ‌که با اتکا به مولفه قدرت نظام باید حفظ و تقویت شود

بی‌تردید، ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های بومی و روحیه جهادی، همواره آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید بوده و خواهد بود و این اقتدار، پشتوانه‌ای مطمئن برای آرامش و پیشرفت کشور است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ارتش، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های تمامی فرماندهان، افسران و کارکنان خدوم ارتش در سراسر کشور به ویژه استان سمنان صمیمانه قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی و توفیقات روزافزون آنان را مسئلت می‌کنم.