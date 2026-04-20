به گزارش خبرنگار مهر، شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای خطاب به مشترکین این شهرستان، از قطعی و احتمال افت فشار گاز در بخش‌هایی از کلانشهر کرمانشاه در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه خبر داد.

بر اساس این گزارش، علت این قطعیِ برنامه‌ریزی شده، انجام پاره‌ای از تعمیرات ضروری بر روی خطوط و شبکه گازرسانی شهری عنوان شده است تا پایداری شبکه برای فصول مختلف سال تضمین شود.

طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط شرکت گاز، جریان گاز طبیعی در محدوده شهرک معلم (فاز یک و فاز دو) و همچنین شهرک آناهیتا در روز سه‌شنبه مورخه یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، به مدت ۶ ساعت از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ بعدازظهر به طور کامل قطع و یا با افت فشار مواجه می‌گردد.

شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان این اطلاعیه، ضمن قدردانی و تشکر از صبوری و همراهی همیشگی مشترکین محترم ساکن در این مناطق در زمان انجام عملیات‌های عمرانی، هشدارهای ایمنی لازم را نیز صادر کرده است. در این راستا از تمامی شهروندان درخواست شده است که در طول ساعات قطعی گاز، از هرگونه دست‌کاری رگولاتورهای گاز اکیداً خودداری نمایند تا پس از اتمام تعمیرات، وصل مجدد گاز توسط مأموران با ایمنی کامل انجام شود.