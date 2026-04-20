  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

خسارت ۶۸۱میلیارد ریالی به نوزده مکان ورزشی آذربایجان شرقی در جنگ رمضان

تبریز - رئیس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: ۶۸۱ میلیارد ریال به نوزده مکان ورزشی آذربایجان شرقی در جنگ رمضان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عطاپور روز دوشنبه با اشاره به جنگ تحمیلی سوم دشمن صهیونی آمریکایی، افزود: ۱۹ مکان ورزشی در شهرستان های مراغه، تبریز، ملکان، شبستر، مرند و بستان آباد از ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد آسیب دیده اند.

رئیس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اذعان داشت: سالن آزادی مراغه با تخریب ۸۰ درصد، استخر اطهر مراغه با ۷۰ درصد، سالن ۲ هزار نفری شهیدکنعانی مراغه با ۴۰ درصد و سالن هادی ساعی بستان آباد با ۴۰ درصد بیشترین صدمات را در جنگ رمضان متحمل شده است.

عطاپور با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی ورزشی در استان، یادآور شد: با تمام توان و قوا و حرکت جهادی خادمین ورزش و جوانان استان و شهرستان ها و پیمانکاران اکثر پروژه ها روند عادی خود را طی می کنند تا خللی در توسعه زیر ساخت های ورزشی استان پیش نیاید و به زودی نیز عملیات بازسازی پروژه های آسیب دیده آغاز خواهد شد.

