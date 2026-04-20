خسارت ۶۸۱میلیارد ریالی به نوزده مکان ورزشی آذربایجان شرقی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عطاپور روز دوشنبه با اشاره به جنگ تحمیلی سوم دشمن صهیونی آمریکایی، افزود: ۱۹ مکان ورزشی در شهرستان های مراغه، تبریز، ملکان، شبستر، مرند و بستان آباد از ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد آسیب دیده اند.

رئیس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اذعان داشت: سالن آزادی مراغه با تخریب ۸۰ درصد، استخر اطهر مراغه با ۷۰ درصد، سالن ۲ هزار نفری شهیدکنعانی مراغه با ۴۰ درصد و سالن هادی ساعی بستان آباد با ۴۰ درصد بیشترین صدمات را در جنگ رمضان متحمل شده است.

عطاپور با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی ورزشی در استان، یادآور شد: با تمام توان و قوا و حرکت جهادی خادمین ورزش و جوانان استان و شهرستان ها و پیمانکاران اکثر پروژه ها روند عادی خود را طی می کنند تا خللی در توسعه زیر ساخت های ورزشی استان پیش نیاید و به زودی نیز عملیات بازسازی پروژه های آسیب دیده آغاز خواهد شد.