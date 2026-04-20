به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص آغاز دور جدید اردوهای تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی گفت: مینی کمپ های تیم ملی با حضور بازیکنان داخلی از امروز آغاز می شود. این مینی کمپ‌ها در فاصله ۴ تا ۵ روز برگزار خواهد شد و امیدوار هستیم ۲۲ اردیبهشت‌ماه تیم ملی عازم ترکیه خواهد شد تا در کنار لژیونرها، اردوی خود را برگزار کند.

مدیر تیم ملی ایران افزود: لیگ برتر در این مدت تعطیل بوده است‌ و آمادگی بازیکنان ملاک خواهد بود. به همین دلیل کادرفنی تصمیم به برگزاری مینی کمپ‌ها گرفت.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره بازی‌های تدارکاتی، توضیح داد: در خصوص دیدارهای تدارکاتی، رایزنی‌ها از طریق امور بین‌الملل فدراسیون در حال انجام است. چند گزینه را مدنظر داریم اما اکثر تیم‌ها تقویم‌شان پر است.

نبی اضافه کرد: با این وجود دو دیدار را در فیفادی برگزار می‌کنیم و در اردوی ترکیه، سه بازی دیگر مدنظر داریم تا جمعا ۵ بازی تدارکاتی دیگر داشته باشیم. از همان ترکیه نیز مستقیم برای حضور در جام جهانی عازم آمریکا می‌شویم.