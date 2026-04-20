۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

تشریح برنامه‌های تیم ملی؛

نبی: از ترکیه مستقیم به آمریکا می‌رویم/تقویم بازی‌های دوستانه پُر است!

نبی: از ترکیه مستقیم به آمریکا می‌رویم/تقویم بازی‌های دوستانه پُر است!

مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: در خصوص دیدارهای تدارکاتی، رایزنی‌ها از طریق امور بین‌الملل فدراسیون در حال انجام است. چند گزینه را مدنظر داریم اما اکثر تیم‌ها تقویم‌شان پر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص آغاز دور جدید اردوهای تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی گفت: مینی کمپ های تیم ملی با حضور بازیکنان داخلی از امروز آغاز می شود. این مینی کمپ‌ها در فاصله ۴ تا ۵ روز برگزار خواهد شد و امیدوار هستیم ۲۲ اردیبهشت‌ماه تیم ملی عازم ترکیه خواهد شد تا در کنار لژیونرها، اردوی خود را برگزار کند.

مدیر تیم ملی ایران افزود: لیگ برتر در این مدت تعطیل بوده است‌ و آمادگی بازیکنان ملاک خواهد بود. به همین دلیل کادرفنی تصمیم به برگزاری مینی کمپ‌ها گرفت.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره بازی‌های تدارکاتی، توضیح داد: در خصوص دیدارهای تدارکاتی، رایزنی‌ها از طریق امور بین‌الملل فدراسیون در حال انجام است. چند گزینه را مدنظر داریم اما اکثر تیم‌ها تقویم‌شان پر است.

نبی اضافه کرد: با این وجود دو دیدار را در فیفادی برگزار می‌کنیم و در اردوی ترکیه، سه بازی دیگر مدنظر داریم تا جمعا ۵ بازی تدارکاتی دیگر داشته باشیم. از همان ترکیه نیز مستقیم برای حضور در جام جهانی عازم آمریکا می‌شویم.

