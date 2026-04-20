احتمال آغاز پروازهای مسافری از امروز در مهرآباد و فرودگاه مرکز و غرب

حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت فرودگاه‌های کشور پس از حمله آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران، گفت: میزان آسیب وارد شده به فرودگاه‌ها به‌گونه‌ای نیست که آن‌ها را از چرخه عملیاتی خارج کند و تنها یکی دو فرودگاه دچار محدودیت شده‌اند.

زیرساخت‌های عملیاتی فرودگاه مهرآباد سالم است

وی افزود: در فرودگاه مهرآباد، برخلاف تصورات عمومی، بخش‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های قابل بهره‌برداری آسیب جدی ندیده‌اند، اما بخش‌هایی از تأسیسات نظامی، فنی و آشیانه‌های تعمیراتی آسیب دیده‌اند. در حال حاضر سطوح پروازی، برج مراقبت و سامانه ILS فرودگاه مهرآباد سالم هستند و امکان انجام عملیات هوانوردی در این فرودگاه بدون مشکل وجود دارد.

صانعی بیان کرد: در برخی فرودگاه‌ها از جمله تبریز و دو فرودگاه دیگر، آسیب‌هایی به سطوح پروازی وارد شده که با سرعت در حال ترمیم است و به‌زودی به چرخه عملیاتی بازمی‌گردند.

وی با اشاره به روند بازگشایی تدریجی فرودگاه‌ها ادامه داد: یکی از دلایل این روند مرحله‌ای، انجام ارزیابی‌های ایمنی و چک‌های نهایی است تا اطمینان کامل از شرایط بهره‌برداری حاصل شود. در مجموع، تقریباً همه فرودگاه‌های کشور در وضعیت آماده بهره‌برداری قرار دارند و بازگشت کامل عملیات به‌صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت فرودگاه مشهد تصریح کرد: در این فرودگاه اگرچه بخشی از تجهیزات سوخت‌رسانی آسیب دیده بود، اما با اقدام سریع شرکت فرودگاه‌ها، این مشکلات برطرف شده و فرودگاه از نظر ایمنی قابل بهره‌برداری است.

وی یادآور شد: همچنین در برخی فرودگاه‌ها که هم‌اکنون بازگشایی شده‌اند، پروازهای باری به‌صورت مستمر از فرودگاه امام خمینی(ره) و مهرآباد در حال انجام است.

انجام ۹۰ پرواز دارویی برای حفظ زنجیره تولید کشور

صانعی با اشاره به نوع پروازهای فعال در فرودگاه مهرآباد گفت: در حال حاضر پروازهای خاص شامل پروازهای دیپلماتیک، باری و حمل دارو در این فرودگاه انجام می‌شود؛ از ابتدای آغاز شرایط اخیر تاکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ پرواز مرتبط با حمل دارو و مواد اولیه تولید دارو انجام شده تا چرخه تولید دارویی کشور بدون اختلال ادامه یابد. این پروازها از فرودگاه‌های مشهد و امام خمینی(ره) انجام شده‌اند.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت فروش بلیت پروازهای مسافری اظهار کرد: علاوه بر ملاحظات ایمنی، موضوعات امنیتی نیز در این حوزه مطرح است و برقراری پروازهای مسافری باید به‌صورت تدریجی و بر اساس ارزیابی‌های نهایی انجام شود.

وی ادامه داد: احتمالاً امروز مجوز برقراری پروازهای مسافری از فرودگاه‌های غرب و مرکز کشور و همچنین فرودگاه مهرآباد به‌صورت مرحله‌ای صادر شود. هماهنگی با بخش نظامی برای بهره‌برداری کامل از فرودگاه‌های مرکز و غرب کشور در حال انجام است و این فرایند به‌تدریج ادامه خواهد یافت.

فروش بلیت پروازهای مسقط آغاز شد؛ استانبول در صف مجوز

صانعی بیان کرد: در حوزه پروازهای باری بین‌المللی فرودگاه مشهد نیز برنامه‌ریزی برای مسیرهایی چین و روسیه از گذشته وجود داشته و اکنون توسعه مسیرها به مسقط و ترکیه در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که پروازهای مسقط در حال فروش بلیت است و برای ترکیه نیز به‌زودی مجوز فروش و آغاز پروازهای استانبول صادر خواهد شد.

این مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری درباره وضعیت بلیت‌های فروخته‌شده پیش از آغاز جنگ اخیر و لغو پروازها، افزود: بخشی از مبالغ بلیت‌ها به مسافران بازگردانده شده و بخشی دیگر نیز در حال پرداخت است. شرکت‌های هواپیمایی در این مدت با بحران‌های اقتصادی مواجه شدند، زیرا بلیت‌ها معمولاً از مدت‌ها قبل فروخته می‌شود و منابع مالی آن در چرخه عملیاتی و هزینه‌های شرکت‌ها قرار دارد و به‌صورت نقدی ذخیره نمی‌شود.

صانعی ادامه داد: در حال حاضر هم شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های خصوصی در حال پیگیری موضوع بازپرداخت هستند و تلاش می‌شود تمام مبالغ بلیت‌های لغوشده به مسافران بازگردانده شود.

وی تاکید کرد: این مبالغ به‌صورت امانت نزد شرکت‌ها محفوظ است و یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تبدیل بلیت‌ها به اعتبار قابل انتقال یا همان «Credit» است تا مسافر بتواند آن را به فرد دیگری واگذار کند یا در سفرهای بعدی استفاده کند. در نهایت نیز حق مسافر برای دریافت نقدی وجه بلیت محفوظ است، اما اجرای کامل این روند با توجه به شرایط اقتصادی و فشار واردشده به شرکت‌های هواپیمایی نیازمند زمان است.

متخلفان عدم بازپرداخت بلیت به دستگاه قضایی معرفی شدند

معاون سازمان هواپیمایی کشوری افزود: شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر آسیب اقتصادی، هنوز در مرحله بازیابی ساختاری و اداری هستند و بازگشت کامل به شرایط عادی زمان‌بر خواهد بود، البته برخی چارترکنندگان و متخلفانی که هیچ‌گونه بازپرداختی انجام نداده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

وی گفت: از نگاه سازمان هواپیمایی کشوری، حق مردم برای دریافت سریع وجوه بلیت‌ها کاملاً محفوظ است، اما شرایط اقتصادی موجود در برخی موارد اجرای سریع این خواسته را دشوار کرده است.

آمار آسیب ۶۰ هواپیما نادرست است؛ کمتر از ۲۰ فروند از مدار خارج شد

صانعی درباره آمار منتشرشده از خسارات وارده به ناوگان هوایی در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: اعداد مطرح‌شده مبنی بر آسیب ۵۰ تا ۶۰ هواپیما دقیق نیست و باید با دقت بیشتری بررسی شود.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: به دلیل محدودیت دسترسی و دریافت تدریجی گزارش‌ها، اطلاعات کامل هنوز در حال تکمیل است، اما بر اساس بازدیدهای میدانی اولیه، دامنه آسیب‌ها از موارد جزئی مانند برخورد اجسام کوچک تا اصابت مستقیم موشک متغیر بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع حدود ۱۳۰ فروند هواپیمای قابل بهره‌برداری در کشور، کمتر از ۲۰ فروند به‌گونه‌ای آسیب دیده‌اند که امکان استفاده از آن‌ها وجود ندارد، برهمین اساس عدد ۶۰ فروند آسیب‌دیده دقیق نیست و بخشی از هواپیماهای آسیب‌دیده نیز در وضعیت رزرو یا غیرفعال بوده‌اند که در زمان حمله در چرخه عملیاتی قرار نداشتند.

صانعی یادآور شد: برای نمونه در برخی فرودگاه‌ها از جمله اهواز، علاوه بر یک هواپیمای اصلی آسیب‌دیده، چند فروند هواپیمای غیرفعال نیز دچار خسارت شده‌اند.

ناوگان هوایی کشور همچنان پاسخگوی نیاز حمل‌ونقل است

معاون سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی نهایی درباره میزان خسارات نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما در مجموع ناوگان هوایی کشور همچنان از نظر تعداد و توان عملیاتی در شرایطی قرار دارد که قادر به پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل هوایی کشور است و در این زمینه می‌توان به مردم اطمینان داد.