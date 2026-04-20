فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مهم و استراتژیک نان در سبد غذایی خانوادهها، اظهار کرد: نان به عنوان یکی از اصلیترین و پایهایترین اقلام غذایی، نقش بسیار مهمی در تغذیه و سلامت آحاد جامعه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه نان حدود ۴۵ درصد انرژی روزانه بدن را تأمین میکند، افزود: باید توجه داشت که کیفیت نان مصرفی بسیار حائز اهمیت است؛ از این رو مصرف «نان کامل» که دارای سبوس و ارزش غذایی بالاتری است، نقش بسزایی در ارتقای سلامتی انسان ایفا کرده و تأثیر مستقیم و اثباتشدهای در کاهش و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مختلف غیرواگیر دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به نیاز روزانه بدن به این ماده غذایی، تصریح کرد: بر اساس برآوردها و استانداردهای تغذیهای، افراد برای تأمین بخشی از مواد مغذی و ضروری مورد نیاز بدن خود، روزانه به مصرف حدود ۳۰۰ گرم نان نیاز دارند تا بتوانند انرژی لازم برای فعالیتهای روزمره را به دست آورند.
ایمانی در پایان با اشاره به آمار بالای مصرف این ماده غذایی در کشور و لزوم توجه به کیفیت پخت آن، خاطرنشان کرد: آمارها و بررسیهای تغذیهای نشان میدهد که در ایران نان جایگاه بسیار ویژهای در سفرهها دارد؛ به طوری که عمده خانوارها بین ۴۵ تا ۶۵ درصد از کالری مورد نیاز روزانه خود را از طریق مصرف نان دریافت میکنند که این موضوع لزوم ترویج فرهنگ استفاده از نان سبوسدار و کامل را در جامعه دوچندان میکند.
