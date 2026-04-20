۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

سیلاب چند مسیر ارتباطی در مهران و دهلران را مسدود کرد

ایلام - پلیس راه استان ایلام اعلام کرد: سیلاب چند مسیر ارتباطی در مهران و دهلران را مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه پلیس راه استان ایلام به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه در محدوده کنجانچم ، پل اول زیر آب رفته و مسدود است، مسیر جایگزین پل بزرگ به‌صورت رفت و برگشت است.

پل محدوده نصریان نیز به علت بارش باران مسدود و تردد در جاده خاکی کنار گذر است.

گشت‌های پلیس‌راه و عوامل راهداری در محل حضور دارند و عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی ادامه دارد، اما عبور از این محور با تأخیر قابل توجه همراه خواهد بود.

پلیس‌راه از رانندگان و زائران می‌خواهد تا حد امکان از محورهای جایگزین استفاده کنند، از توقف‌های غیرضروری بپرهیزند و همکاری کامل با عوامل انتظامی و راهداری داشته باشند.

اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و شهروندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند.

