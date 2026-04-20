خاطریان: عملیات احداث پل محور سومار در گیلانغرب پایان یافت

حسین خاطریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات و گرههای ترافیکی جادهای، اظهار کرد: با تلاش بیوقفه راهداران، عملیات احداث پل در محور مواصلاتی سومار توسط نیروهای پرتلاش راهداری شهرستان گیلانغرب با موفقیت به اتمام رسیده است.
وی در تشریح دلایل نیاز به اجرای این پروژه عمرانی افزود: در پی وقوع آبگرفتگی در محور سومار و ایجاد انسداد در این مسیر ارتباطی، احداث یک دهنه پل در مسیر جایگزین به صورت اضطراری در دستور کار فوری این اداره قرار گرفت. این اقدام با هدف اصلی تأمین ایمنی تردد وسایل نقلیه و همچنین رفاه حال کاربران جادهای و مسافران عبوری پیگیری و اجرا شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان گیلانغرب با اشاره به مشخصات فنی و روند پرسرعت اجرای این پروژه، تصریح کرد: در این عملیات جهادی، تعداد ۴۵ باکس بتنی با ابعاد چهار در سه متر با استفاده از حداکثر امکانات و ماشینآلات سنگین موجود جابهجا گردید.
خاطریان ادامه داد: این باکسهای بتنی با مشارکت و تلاش مستقیم ۱۰ نفر از نیروهای خدوم و زحمتکش راهداری شهرستان در محل مورد نظر به دقت نصب و تثبیت شد. همچنین در ادامه این عملیات، مراحل مربوط به اجرای شبکه فلزی و آمادهسازی اصولی برای انجام عملیات بتنریزی نیز با موفقیت به پایان رسید.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری به موقع از این سازه، خاطرنشان کرد: با تکمیل مراحل نصب این ۴۵ باکس بتنی و اتمام عملیات احداث، پل مذکور هماکنون به طور کامل تکمیل شده و برای مقابله با روانآبها و بارشهای فصلی پیشبینی شده در اردیبهشتماه آماده بهرهبرداری است تا از هرگونه اختلال مجدد در تردد این محور جلوگیری شود.
