به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات روز دوشنبه، تقویت ارزش دلار موجب کاهش قیمت طلا شد؛ این در حالی است که انتشار اخبار مربوط به مسدود شدن دوباره تنگه هرمز، بهای نفت را افزایش داده و نگرانیها از بازگشت تورم را بار دیگر زنده کرده است.
قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با ۰.۶۸ درصد کاهش به ۴۷۹۷ دلار و ۵۱ سنت رسید. همچنین معاملات آتی طلا در بازار «کامکس» نیویورک با افت ۱.۵۲ درصدی، در سطح ۴۸۰۵ دلار و ۵۰ سنت قرار گرفت.
تحلیلگران بازار بر این باورند که نقض آتشبس میان ایران و ایالات متحده — که هفته گذشته با استقبال بازارها همراه شده بود — عامل اصلی نوسانات اخیر است. این تحول، الگوهای معاملاتیِ «بحرانمحور» را که از ابتدای درگیریها حاکم بود، دوباره فعال کرده است. جهش قیمت نفت خام، انتظارات تورمی را بالا برده و منجر به افزایش بازدهی اوراق قرضه و تقویت شاخص دلار شده است؛ امری که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گرانتر میکند.
در همین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا ۰.۶ درصد رشد کرد و همزمان با نوسانات شدید در بازارهای سهام، قیمت نفت به دلیل اختلال در حملونقل دریایی خلیج فارس جهش یافت.
تنشها پس از آن بالا گرفت که ایالات متحده یک کشتی باری ایرانی را توقیف کرد و تهران نیز با هشدار نسبت به تلافی این اقدام، اعلام کرد در دور دوم مذاکراتی که قرار بود پیش از پایان زمان آتشبس در روز سهشنبه آغاز شود، شرکت نخواهد کرد.
قیمت طلا از زمان آغاز درگیریها در اواخر فوریه، حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این روند ناشی از نگرانی سرمایهگذاران از این است که افزایش قیمت انرژی میتواند شعلههای تورم را مشتعل کرده و نرخهای بهره جهانی را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا نگه دارد. اگرچه طلا همواره بهعنوان سپری در برابر تورم شناخته میشود، اما بالا ماندن نرخ بهره، تقاضا برای این داراییِ بدون بهره را محدود میکند.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با ۲.۶۳ درصد کاهش به ۸۰ دلار و ۲۷ سنت و پلاتین با ۱.۲۶ درصد افت به ۲۰۸۶ دلار و ۵۴ سنت رسید.
نظر شما