اختصاص سهمیه المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار به ووشو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری و رایزنی فدراسیون ووشو ایران و حمایت و پیگیری کمیته ملی المپیک، یک سهمیه حضور در بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار در بخش آقایان (تالو) در بسته چانگچوان به ووشو ایران اختصاص یافت.
در شرایطی که حدود ۶ ماه تا آغاز این دوره از بازیها باقی مانده، از بین نفرات اعزامی تیم ملی به رقابتهای جهانی با نظر اعضای کادرفنی، نخستین المپین تاریخ ووشو ایران مشخص و معرفی خواهد شد تا به جمع ۴۸ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان حاضر در دهکده بازیها از سرتاسر جهان که در ۴ بسته فرم تالو واجد شرایط شدهاند، بپیوندد.
این سهمیه در شرایطی به ووشو ایران اختصاص داده شده که به علت بروز شرایط جنگ در کشور، تیم ملی ووشو جوانان ایران موفق به حضور در رقابتهای قهرمانی ردههای پایه جهان به میزبانی چین که حکم رویداد انتخابی المپیک را داشت در فروردینماه نشده بود.
