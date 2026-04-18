 جابجایی بیش از ۵.۲ میلیون تن کالا در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری، امروز با اعلام این آمار، گفت: ۵۵۱۷ دستگاه کامیون و ۵۰۶۹ دستگاه تریلی تحت پوشش ۷۶ شرکت حملونقلی فعال در استان، در سال ۱۴۰۴ موفق به جابجایی ۵ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۸۴۱ تن کالا شدهاند.
وی افزود: این حجم از جابجایی با همکاری ۱۰ انجمن صنفی حمل و نقل کالا محقق شده که نشان از انسجام و مدیریت یکپارچه در بخش خصوصی و حاکمیتی دارد.
مالکی با اشاره به تنوع کالاهای جابهجا شده، خاطرنشان کرد: آهن اسفنجی، کود اوره، سیمان، انواع ورق گالوانیزه، میلگرد، خوراک ماهی، گازوئیل و شمش آهن از جمله اقلام عمدهای هستند که نقش کلیدی در تأمین نیازهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی استان و حتی مناطق همجوار ایفا کردهاند.
معاون حمل و نقل راهداری استان تأکید کرد: با وجود محدودیتهای ناوگان و افزایش هزینههای سوخت و نگهداری، رانندگان و شرکتهای حملونقل با روحیه جهادی، فعالیت خود را انجام دادند.
