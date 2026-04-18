امیر شیخ: آمدن دشمن پای میز مذاکره یعنی پایاپایی قدرت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش، در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به توانمندیهای نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات گسترده دشمن، اظهار داشت: هیچ کشوری نمیتواند در حادثهای که رهبر و فرماندهان نیروهای مسلح از بین میروند، با این دقت، سرعت و اثربخشی واکنش نشان داده و در برابر هجمه دشمن در چندین جبهه ایستادگی کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نه تنها با جبهه صهیونیست و آمریکا مواجه نبود، بلکه لااقل در ۱۲ جبهه جنگید. این موضوع نشاندهنده قدرت ملی، بهرهمندی از آموزههای دفاع مقدس، تدابیر حکیمانه امام شهید (ره) و طرحریزی دقیق نیروهای مسلح برای استفاده از همه ظرفیتهای ملی است.
امیر شیخ در ادامه با اشاره به تحولات میدانی و دیپلماتیک تأکید کرد: اینکه امروز دشمن پای میز مذاکره آمده، در ادبیات استراتژیک و راهبردی، معنایی جز «پایاپایی قدرت» ندارد. از زمانی که دو طرف به برابری قدرت برسند، زنگ مذاکره به صدا در میآید.
