رونق میدان حمل و نقل تهران در روزهای جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران اظهار کرد: همکارانم در بخش‌های مختلف حمل و نقلی که با مردم سر و کار دارند در روزها سخت جنگ لحظه‌ای خدمت را متوقف نکردند. در سامانه‌های مترو، اتوبوس، تاکسی و معاینه فنی که با شهروندان به صورت روزمره تعامل دارند، همواره کار و تلاش ادامه دارد اما در روزهای جنگ رمضان با حضور راهبرها، رانندگان، اپراتورها و مسئولان مربوطه به طور ویژه این چرخه دنبال شد.

خدمات شهر زیرزمینی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ادامه داد: یکی از بازوهای اصلی شبکه حمل و نقلی تهران، شبکه مترو است. در این بخش به گفته هرمزی، علاوه بر رایگان شدن خدمات ترددی، مدیریت بخش‌های مناسبتی نیز با قوت ادامه یافته است. برای نمونه سرویس‌دهی ویژه در تجمع سوگواری رهبر معظم انقلاب در روز دهم اسفند، خدمات‌رسانی به خیل عظیم مردم در مراسم «میثاق با امام شهید امت و بیعت با رهبری» در روز هجدهم اسفند، خدمات‌رسانی در آیین بدرقه پیکر فرماندهان شهید در روز بیستم اسفند، خدمات‌رسانی تا ساعت ۲:۳۰ بامداد در لیالی قدر، خدمات‌رسانی در روز جهانی قدس و تجدید پیمان با رهبر انقلاب در روز بیست و دوم اسفند و افزایش ساعت خدمات‌رسانی تا ساعت ۲۳ در هفته پایانی سال بخشی از خدمات بیشمار متروی تهران بوده است.

وی افزود: در ایام نوروز ۱۴۰۵ نیز سرویس‌دهی تا ساعت ۲۳ جریان داشت. همچنین در دو مراسم تشییع دریابان شهید روز دوازدهم فروردین و چهلم رهبر شهید روز بیستم فروردین ماه نیز مترو، بازوی مهم ترددهای شهری بود.

اورهال ۳ رام قطار

هرمزی افزود: در بخش اورهال قطارها نیز تمامی برنامه‌های تعمیرات اساسی ناوگان مترو طبق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده به انجام رسید و هیچ وقفه‌ای در اجرای مأموریت‌ها رخ نداد. این عملیات شامل سه رام قطار ۹واگن AC از قطارهای خط ۵ بود.

تقویت ناوگان و ترددهای پرشمار

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به خدمت رسانی در روزهای جنگ گفت: مهمترین سامانه تردد شهری روسطحی تهران در روزهای جنگ پرقوت به کار خود ادامه داد. اتوبوسرانی تهران در بخش ارائه خدمات و تقویت ناوگان همچون روزهای قبل خدمات مهمی به شهروندان ارائه داد.

ورود ۸۵ اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی

به گفته هرمزی، در شرایط جنگی ترخیص ۵۰ اتوبوس برقی و ۳۵ اتوبوس ۱۸ متری از گمرگ کار بزرگی بود که عملیاتی شد و حتی بمباران دشمن صهیونی و آمریکایی در این روزها نتوانست مانع از این خدمت شود.

معاون شهردار پایتخت با تاکید بر خدمات مربوط به اعزام اتوبوس‌ها برای جابجایی شهروندان تهرانی در مراسم تشییع و دیگر رویدادهای مناسبتی تصریح کرد: ۲۷۴۵ دستگاه اتوبوس برای این مهم به جای جای شهر اعزام شدند و ترددها در ۱۰ برنامه مختلف را در روزهای جنگ پوشش دادند.

از آسیب‌دیدگی ۹۳ تاکسی تا تحویل ۳۲۰ آیون در روزهای جنگ رمضان

معاون شهردار تهران در بخش دیگر از کارنامه حمل و نقلی شهرداری تهران در روزهای جنگ رمضان گفت: تاکسیرانان تهران از جمله بخش‌هایی بودند که به وجود آسیب‌های مکرر دشمن آمریکایی - صهیونیستی به معابر، میدان کار را ترک نکردند. در روزهای جنگ ۹۳ تاکسی آسیب دید و به موازات آن مدیریت شهری حمایتی برای تاکسیرانان آسیب دیده در جنگ رمضان طراحی کرد. از سویی روند تحویل تاکسی‌های برقی آیون که پیش از جنگ سرعت گرفته بود، متوقف نشد و ۳۲۰ دستگاه تاکسی برقی آیون و ۱۰ دستگاه ون در روزهای جنگ تحویل تاکسیرانان شد.

خدمت رسانی بی وقفه

هرمزی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با وجود شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی گفت: در تعطیلات نوروز مراکز معاینه فنی تهران بدون وقفه فعال بودند و با برنامه‌ریزی زمانی و مکانی مناسب، بیش از ۸۰ درصد مراکز به شهروندان خدمات ارائه کردند و خدمات در روزهای سخت جنگ و نوروز به طور یکسان ادامه داشت. در زمینه خدمات ویژه این ستاد از جمله رزرو اینترنتی و معاینه فنی برتر هم کار با قوت ادامه یافت و به رغم شرایط خاص تعطیل نشد.