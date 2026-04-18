  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

خدمات رایگان حمل‌ونقل تهران تا پایان فروردین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت در جریان جنگ رمضان حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد و به‌صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه داد؛ روندی که تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، مترو، اتوبوس، تاکسی و مراکز معاینه فنی در این دوره با حداکثر ظرفیت فعال بودند؛ از افزایش ساعت سرویس‌دهی و اجرای برنامه‌های ویژه در مترو گرفته تا اعزام هزاران دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی جمعیت در مراسم و روزهای پرتردد.

هرمزی همچنین از ورود ناوگان جدید، ادامه تحویل تاکسی‌های برقی و حتی فعالیت بدون وقفه مراکز معاینه فنی در شرایط جنگ و نوروز خبر داد و تأکید کرد: هدف اصلی، حفظ جریان عادی زندگی شهری در سخت‌ترین شرایط بوده است.

کد مطلب 6804196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها