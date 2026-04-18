به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با هوشیاری و تیزبینی یک سارق مغازه را حین ارتکاب سرقت، به همراه مقادیری اموال مسروقه دستگیر از این سارق یک دست البسه انتظامی به‌منظور سوءاستفاده و پوشش حین جرم کشف شد.

همچنین در اقدامی دیگر یک نفر سارق مشاعات ساختمانی و ساختمان‌های نیمه‌کاره را حین ارتکاب جرم دستگیر کرده که در تحقیقات پلیسی به پنج فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره اعتراف کرد.

متهمان به همراه پرونده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.