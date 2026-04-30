  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

عون: با وجود آتش‌بس تجاوزات اسرائیل علیه لبنان ادامه دارد

رئیس جمهور لبنان از تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور با وجود اعلام آتش‌بس انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد، باید بر رژیم صهیونیستی فشار آورده شود تا به قوانین و توافقنامه های بین المللی احترام گذاشته و از هدف قرار دادن غیر نظامیان و نیروهای امدادی دست بردارد.

وی اضافه کرد، تجاوزات پی در پی این رژیم علیه جنوب لبنان با وجود اعلام آتش بس همچنان ادامه دارد و تعداد قربانیان و زخمی ها هر روز در حال افزایش است.

عون بیان کرد، بار دیگر درخواست داریم به لبنان کمک شود تا از سرنوشت اسرای این کشور در زندان های اسرائیل اطلاع پیدا کنیم.

لازم به ذکر است دولت بیروت به جای اتخاذ اقدامات عملی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ایران کشور بارها علیه سلاح مقاومت موضع گیری کرده است.

کد مطلب 6816077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اینجور کارها درست نیست
    • IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      1 0
      پاسخ
      اگر دولت ترسوی لبنان به جای اتکا به غرب به ملت لبنان و حزب الله اتکا کند صهیونیزم قطعا شکست خورده و جرات حمله ندارد

