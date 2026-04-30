به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جوزف عون رئیس جمهور لبنان تاکید کرد، باید بر رژیم صهیونیستی فشار آورده شود تا به قوانین و توافقنامه های بین المللی احترام گذاشته و از هدف قرار دادن غیر نظامیان و نیروهای امدادی دست بردارد.

وی اضافه کرد، تجاوزات پی در پی این رژیم علیه جنوب لبنان با وجود اعلام آتش بس همچنان ادامه دارد و تعداد قربانیان و زخمی ها هر روز در حال افزایش است.

عون بیان کرد، بار دیگر درخواست داریم به لبنان کمک شود تا از سرنوشت اسرای این کشور در زندان های اسرائیل اطلاع پیدا کنیم.

لازم به ذکر است دولت بیروت به جای اتخاذ اقدامات عملی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ایران کشور بارها علیه سلاح مقاومت موضع گیری کرده است.