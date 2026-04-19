دستگیری سارق و کشف ۶ فقره سرقت منزل در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاراگاه علی اسد بیگی از دستگیری سارق و کشف ۶ فقره سرقت منزل خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شهر همدان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان همدان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌ها و تحقیقات فنی و پلیسی کاراگاهان این پلیس سرانجام سارق شناسایی و در عملیات منسجم و غافلگیرانه با هماهنگی قضایی در مخفیگاهش در یکی از استان‌های همجوار دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: متهم در تحقیقات اولیه منکر انجام هر گونه سرقت شد ولی پس از مواجهه شدن با دلایل و مستندات موجود به ۶ فقره سرقت منزل در شهر همدان اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، افزود: با قاطعیت با باندهای سرقت در سطح استان برخورد قانونی می‌کنیم، چرا که امنیت و آرامش شهروندان اولویت پلیس است.