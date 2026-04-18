جزئیات خنثی سازی ۴۰۰ کیلو مواد انفجاری در ورامین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

«بسم رب الشهدا و الصدیقین

با توجه به دستور سردار فرمانده محترم استان مبنی بر اجرای عملیات کشف و خنثی سازی بمب هوایی در ناحیه ورامین و در خواست فرمانده محترم آن ناحیه مبنی بر عدم آسیب به سازه در زمان کشف و خنثی سازی در صورت امکان ،لذا دیروز پس ۶ روز تلاش بی وقفه برداران بنده در یگان کشف و خنثی سازی، بمب هوایی mk۸۴ با وزنی بیش از یک تن به شکل صحیح و ایمن پس از حفاری دقیق وعملیات پیچیده خنثی سازی ،با رعایت جوانب ایمنی ازعمق ۱۶متری زمین در ناحیه ورامین با لطف الهی و مدد حضرت زهرا(س) خارج و به نقطه مورد نظر در اداره تخریب و انفجارات کل منتقل شد.

این اتفاق را نه تنها یک فرایند کم نظیر در زمینه شناسایی ،کشف و انتقال مهمات عمل نکرده میتوان نامید، بلکه یک فرآیند بی نظیر از تلفیق علم و دانش،تخصص، ایمان، روحیه جهادی،شهادت طلبی و تجربه می‌باشد چرا که در زمان عدم همراهی ، پذیرش و حضور برخی از افراد برای کمک به اجرا این ماموریت این پایوران یگان کشف و خنثی سازی بودند که بدون لحظه ای درنگ پس از دریافت دستور از سوی سردار فرمانده محترم استان این ماموریت را آغاز و با بالاترین سطح کیفی به پایان رساندند.

افراد دارای دانش تخصصی در زمینه بمب های هوایی می دانند، که خنثی سازی و حفاری برای رسیدن به این بمب که پس از اصابت بسیار حساس شده است و دارای بیش از ۴۰۰ کیلو مواد انفجاری و نیز از مکانیزم بسیار پیچیده ای برخوردار بوده است امری بسیار خطرناک و دارای ریسک بسیار بالایی می‌باشد،اما دلاورمردان در روزهای اخیر بار دیگر اثبات کردند در اوج گمنامی پای انقلاب اسلامی مانده اند و خواهند ماند و ترسی برای در آغوش کشیدن شهادت ندارند.

ما ایستاده ایم و خواهیم ایستاد برای انقلاب اسلامی»