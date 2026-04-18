قدردانی وزیر بهداشت از کادر سلامت ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ و همزمان با روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، با حضور در بیمارستان گلستان ارتش در تهران از مجروحان حادثه ناو دنا عیادت کرد.

وزیر بهداشت در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با مجروحان و بررسی روند درمان آنان، با اهدای شاخه گل از تلاش‌ها و خدمات کادر سلامت این بیمارستان قدردانی کرد.

در این بازدید، علی جعفریان مشاور عالی وزیر، خسرو صادق‌نیت مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران بیمارستان نیز حضور داشتند.

وزیر بهداشت همچنین از بخش‌های مختلف بیمارستان بازدید و در جریان ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفت و با بیماران نیز گفتگو کرد.