۱۴۶ سازه آبخیزداری در شهرستان دشتی آبگیری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر شنبه در بازدید از طرحهای آبخیزداری شهرستان دشتی اظهار کرد: همزمان با بارندگیهای اخیر در نقاط مختلف این شهرستان، سازههای آبخیزداری با هدف تقویت منابع آبی و کنترل فرسایش خاک بهطور مطلوب آبگیری شدهاند.
فرماندار دشتی افزود: در این بارندگیها، تعداد ۱۴۶ سازه خاکی و سنگ و ملاتی با ظرفیت مخزن ۵.۵ میلیون مترمکعب آبگیری شده و برآورد میشود سالانه ۲۲.۳ میلیون مترمکعب آب از این سازهها استحصال شود.
وی تقویت آبهای زیرزمینی، کنترل فرسایش خاک، حفظ پوشش گیاهی و کاهش هزینههای جبرانی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی را از مهمترین اهداف اجرای طرحهای آبخیزداری در شهرستان دشتی عنوان کرد و افزود: همچنان برای توسعه این طرح ها در شهرستان پیگیری و اقدامات لازم را در دستور کار داریم.
