۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

۱۴۶ سازه آبخیزداری در شهرستان دشتی آبگیری شدند

۱۴۶ سازه آبخیزداری در شهرستان دشتی آبگیری شدند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت:در بارندگی‌های اخیر، ۱۴۶ سازه آبخیزداری این شهرستان با مجموع حجم مخزن ۵.۵ میلیون مترمکعب آبگیری شد و سالانه امکان استحصال بیش از ۲۲.۳ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر شنبه در بازدید از طرح‌های آبخیزداری شهرستان دشتی اظهار کرد: همزمان با بارندگی‌های اخیر در نقاط مختلف این شهرستان، سازه‌های آبخیزداری با هدف تقویت منابع آبی و کنترل فرسایش خاک به‌طور مطلوب آبگیری شده‌اند.

فرماندار دشتی افزود: در این بارندگی‌ها، تعداد ۱۴۶ سازه خاکی و سنگ و ملاتی با ظرفیت مخزن ۵.۵ میلیون مترمکعب آبگیری شده و برآورد می‌شود سالانه ۲۲.۳ میلیون مترمکعب آب از این سازه‌ها استحصال شود.

۱۴۶ سازه آبخیزداری در شهرستان دشتی آبگیری شدند

وی تقویت آب‌های زیرزمینی، کنترل فرسایش خاک، حفظ پوشش گیاهی و کاهش هزینه‌های جبرانی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری در شهرستان دشتی عنوان کرد و افزود: همچنان برای توسعه این طرح ها در شهرستان پیگیری و اقدامات لازم را در دستور کار داریم.

۱۴۶ سازه آبخیزداری در شهرستان دشتی آبگیری شدند

