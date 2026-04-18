سامانه «فواد ۱۲۸» در پنج استان کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال داودی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به راهاندازی سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» در چند استان کشور اظهار کرد: در حال حاضر این سامانه در پنج استان فعال شده که استان مازندران نیز بهعنوان یکی از این استانها به آن پیوسته است.
وی با بیان اینکه این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و دولت طراحی شده است، افزود: «فواد ۱۲۸» امکان ثبت گزارشهای مردمی درباره تعلل، اختلال و ناپایداری در ارائه خدمات دستگاههای اجرایی را فراهم میکند تا این موارد در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
رئیس مرکز ملی بازرسی ادامه داد: کارشناسان این مرکز بهصورت مستمر آماده دریافت و بررسی گزارشهای شهروندان هستند و تمامی موارد ثبتشده با دقت پیگیری شده و نتیجه آن به اطلاع افراد خواهد رسید.
داودی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در بهبود عملکرد نظام اداری تصریح کرد: هدف از راهاندازی این سامانه، افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردم است. به گفته وی، سازوکارهای نظارتی هوشمند در این سامانه، عملکرد دستگاههای اجرایی را بهطور مستمر رصد میکند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در دریافت خدمات اداری، از طریق تماس با شماره ۱۲۸ یا اسکن کد QR درجشده در اطلاعیهها، موضوع را ثبت و پیگیری کنند.
رئیس مرکز ملی بازرسی همچنین به آمار نارضایتیها اشاره کرد و گفت: نبود یکپارچگی در رسیدگی به شکایات باعث شده بخش قابل توجهی از مشکلات ساده مردم که در کمتر از سه ساعت قابل حل است، بدون پاسخ باقی بماند.
وی بینظمی در حضور کارکنان و قطعی مکرر سامانههای اداری را از جمله مهمترین گلایههای مردم عنوان کرد و افزود: در سامانه «فواد»، هیچ شکایتی بدون رسیدگی رها نمیشود و در صورت بیتوجهی، موضوع از طریق نهادهای نظارتی پیگیری شده و مدیران مربوطه موظف به پاسخگویی خواهند بود.
