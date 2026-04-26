به گزارش خبرنگار مهر، کامل داودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات سامانه «فواد» اظهار کرد: این سامانه مخفف «فوریتهای اداری» است و با هدف رسیدگی فوری به مسائلی طراحی شده که شهروندان را در تعامل با نظام اداری آزار میدهد.
وی افزود: حدود ۸۰ درصد از مشکلاتی که سرمایه اجتماعی کشور را آسیب میزند، قابلیت پیگیری زیر سه ساعت را دارد. مواردی مثل خالی بودن پشت میز کارمند، نامشخص بودن شروع و پایان فرایند، رعایت نشدن ساعت کاری، اطلاعرسانی نکردن به شهروند، اختلال در وبسرویسها و تلفنهای گویا که عملاً کار نمیکنند.
داودی با بیان اینکه هماکنون ۶ استان (از جمله گیلان) زیر پوشش این سامانه قرار دارند و استان گلستان به عنوان هفتمین استان این هفته اضافه میشود، تصریح کرد: طی یک یا دو ماه آینده کل کشور به سامانه «فواد» متصل خواهد شد. در قزوین که حدود یک سال پیش به صورت آزمایشی راهاندازی شد، نتیجه بسیار خوبی داشت و منجر به برکناری چند مدیر ناکارآمد و صدور تذکرات متعدد شد.
رئیس مرکز ملی بازرسی یکی از برکات این سامانه را «نقشه حرارتی» لحظهای دانست و گفت: هر دو دقیقه یک بار وضعیت شکایات، موضوعات، نحوه رسیدگی و تعداد نارضایتی در هر شهرستان بهروز میشود. بر اساس پیمایش اسفند ۱۴۰۳، بسیاری از مردم از کیفیت خدمات نظام اداری راضی نبودند و پیشبینی میکنیم با استقرار «فواد» میزان رضایتمندی افزایش یابد.
وی با اشاره به آمارهای اجرایی گفت: ۶۱ درصد از شهروندانی که با سامانه ۱۲۸ تماس گرفتهاند، مشکلشان حل شده و ۱۵ درصد پیگیری نکردهاند. برای هر شکایت کد رهگیری صادر میشود و ۲۴ ساعت پس از اعلام حل مشکل توسط دستگاه، با شهروند تماس میگیریم تا صحت موضوع را راستیآزمایی کنیم.
داودی تأکید کرد: از دستگاههای اجرایی چیزی اضافه نمیخواهیم؛ فقط میخواهیم همان خدمتی که تعریف شده، درست ارائه شود. در آینده، داشتن «فواد سبز» برای دریافت پست و رتبه الزامی خواهد شد. همچنین شهروندان میتوانند با شمارهگیری عدد ۴ در سامانه ۱۲۸، تشکر و پیشنهاد خود را ثبت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه کاملاً غیرسیاسی طراحی شده و دو هدف کلی دارد: اول فرهنگسازی برای مطالبهگری مردم، دوم ایجاد احساس پاسخگویی در مدیران. اگر پاسخگو نباشند، تبعات نظارتی برایشان به همراه خواهد داشت.
