۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

ضرورت نظارت بر خدمات واگذار شده به بخش خصوصی

ساری - عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش وحدت‌آفرین ایثار شهدا گفت: نظارت بر خدمات واگذار شده به بخش خصوصی باید جدی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی معلمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز ارتش و سپاه در کنار یکدیگر اقتدار و عزت ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: ایثار و فداکاری شهدا موجب تقویت انسجام و همبستگی در جامعه شده و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

امام جمعه قائم‌شهر با انتقاد از برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از خدماتی که به این حوزه واگذار شده، به‌درستی ارائه نمی‌شود و در مواردی نیز نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد که همین مسئله نارضایتی مردم را افزایش داده است.

معلمی با اشاره به وضعیت استان مازندران گفت: با وجود شرایط جنگی، خدمات‌رسانی مناسب دولت باعث شده مردم در این استان احساس کمبود یا بحران نداشته باشند و کالاهای اساسی نیز به‌وفور در دسترس است.

وی همچنین به روند مدیریت جنگ و دیپلماسی اشاره کرد و افزود: اقدامات کشور در این حوزه با رویکردی مقتدرانه در حال انجام است و روند مذاکرات نیز نسبت به گذشته از جایگاه قوی‌تری دنبال می‌شود.

کد مطلب 6804323

