ضرورت نظارت بر خدمات واگذار شده به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی معلمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز ارتش و سپاه در کنار یکدیگر اقتدار و عزت ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: ایثار و فداکاری شهدا موجب تقویت انسجام و همبستگی در جامعه شده و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

امام جمعه قائم‌شهر با انتقاد از برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از خدماتی که به این حوزه واگذار شده، به‌درستی ارائه نمی‌شود و در مواردی نیز نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد که همین مسئله نارضایتی مردم را افزایش داده است.

معلمی با اشاره به وضعیت استان مازندران گفت: با وجود شرایط جنگی، خدمات‌رسانی مناسب دولت باعث شده مردم در این استان احساس کمبود یا بحران نداشته باشند و کالاهای اساسی نیز به‌وفور در دسترس است.

وی همچنین به روند مدیریت جنگ و دیپلماسی اشاره کرد و افزود: اقدامات کشور در این حوزه با رویکردی مقتدرانه در حال انجام است و روند مذاکرات نیز نسبت به گذشته از جایگاه قوی‌تری دنبال می‌شود.