دانش آموزان مازندران ۱۵۰۰ اثر به جشنواره ایده بازار ارسال کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، عسگری نیکزاد شامگاه چهارشنبه در مراسم نخستین همایش تجلیل از نخبگان شهرستان جویبار ، گفت: بنیاد نخبگان تولیت شناسایی بچه های نخبه را برعهده دارد و آموزش و پرورش در تبدیل نبوغ دانش آموزان به محصول و در آینده در معرفی آنان به بازار کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد : سیاست کلان دولت بر ایجاد اشتغال بود ه و سیاست خرد دولت و اموزش و پرورش سوق دادن افراد به سوی کسب مهارت است ، دنیا از اقتصاد سنگین به سمت اقتصاد بی وزن رفته است بنابراین اگر دانش اموزان می خواهند کشور از نبوغ آنان بهره مند شود باید به سمت درآمد و اقتصادی روند که درامد خوب و پایداری را برای کشور به همراه داشته باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران به اجرای طرح شهاب از مقطع ابتدایی در مدارس استان خبر داد وگفت : در این طرح مهارت دانش آموزان شناسایی و در تقویت این نبوغ و استعداد به دانش اموزان کمک می کنیم.

راهیابی ۲۸۵ اثر به مرحله نهایی جشنواره ایده بازار

نیکزاد به برگزاری جشنواره کشوری ایده بازار به میزبانی استان مازندران اشاره و بیان کرد : در جشنواره ایده بازار بیش از سه هزار اثر از کل کشور ارسال شد ، که از این تعداد یک هزار و ۵۰۷ اثر مربوط به دانش اموزان این استان بوده و در نهایت ۲۸۵ اثر به مرحله نهایی جشنواره راه پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه کسانی که حائز رتبه برتر در جشنواره ها و نمایشگاه ها باشند حمایت هایی از طرف آموزش و پرورش به آنان اعطاء خواهد شد ، افزود : کار بازاریابی و جذب سرمایه گذار را برای این افراد دارای ایده و استعداد خواهیم داشت.

شکل گیری دبیرخانه مجمع نخبگان در جویبار

درادامه این همایش شهردار جویباربا بیان اینکه در آینده نزدیک دبیرخانه مجمع نخبگان دراین شهر شکل خواهد گرفت، گفت: از چهره های سرشناس جویباری در تمامی حوزه ها استفاده خواهیم کردکه قطعا دستاوردهای خوبی نیز به همراه خواهد داشت.

همت محمد نژاد با اعلام اینکه بهره مندی از افراد نخبه تحول کشور رابه همراه خواهد داشت، افزود: برای نخستین بارهمایش تجلیل از نخبگان این شهرستان برگزارشد و شایسته است در زمان حیات این افراد ، قدرشناس زحمات آنان باشیم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم ، گفت : کسانی که نخبه می شوند نتیجه تلاش و رحمتی است که خداوند به آنان اعطاء کرده است.

آیت الله علی معلمی با بیان اینکه کسی که نخبه می شود اگر کاری به جامعه نداشته باشد جامعه هم دینی دربرابر آنان ندارد ، ادامه داد : اگر نخبگان فرصت نخبگی و تلاش خود را در خدمت جامعه قرار دهند ، فرد نخبه هم متعلق به جامعه می شود .

در این مراسم از علیرضا فرجی کوهیخیلی ، دنیا نوذری ، رمضان فکوری ، ایمان صادقی ، کامران قاسم پور ، زهرا مدانلو ، عزت الله اکبری ، آیت الله علی معلمی ، کمیل قاسمی ، حسن یزدانی ، رضا یزدانی ، محمود اسماعیل پور ، زهرا نوریان ، مهد حاجی زاده تجلیل به عمل آمد.