به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین امامی بعدازظهر شنبه در نشست خبری امروز جزئیات برنامه‌های دهه کرامت استان اصفهان را با شعار ملی «ایران؛ امام رضا، متحد، مقتدر و پیروز» تشریح کرد.

امامی با اشاره به گستردگی شبکه کانون‌های خدمت رضوی در اصفهان، از فعالیت ۴۱۰ کانون خدمت رضوی خبر داد که شامل ۲۱۵ کانون در عرصه عمومی و ۱۹۵ کانون در عرصه تخصصی می‌شود.

او یکی از مهم‌ترین رویکردهای سال‌های اخیر شبکه خادمیاری را جوان‌گرایی و جذب نوجوانان دانست و افزود: حضور جوانان موتور محرک آینده شبکه است و استمرار این حرکت بدون حضور نسل نو ممکن نیست. به همین دلیل، عرصه‌ای تحت عنوان ابناءالرضا برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال ایجاد کرده‌ایم تا پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، این عزیزان بدون وقفه وارد مرحله رسمی خادمیاری شوند.

آغاز دهه کرامت با تجدید میثاق با شهدا و برنامه‌های فرهنگی

امامی اعلام کرد: مشهد مقدس ۴۸ برنامه کلی را به استان‌ها ابلاغ کرده و در اصفهان با طراحی برنامه‌های ذیل این عناوین، بیش از هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی و مردمی در قالب جریان دهه کرامت برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاحیه رسمی دهه کرامت در استان، گفت: صبح یکشنبه، ۳۰ فروردین، ساعت ۶ صبح، همزمان با آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه(س)، مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در گلستان شهدا برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های شبانه در گذر فرهنگی چهارباغ خبر داد و افزود: از فردا شب، برنامه‌های مناسبتی و رویدادی این ایام از ساعت ۱۷ تا ۲۲ با حضور مواکب، رواق‌ها و میزهای خدمت برگزار می‌شود. امسال مواکب و رواق‌های خدمت با موضوع‌بندی تخصصی به مردم سرویس‌دهی خواهند کرد.

جهاد تبیین و مقابله با وارونگی روایت‌ها

یکی از بخش‌هایی که امسال بر آن تأکید شده، جهاد تبیین است که در قالب گفت‌وگوها، رواق‌های موضوعی و نشست‌های کاربردی ارائه می‌شود.

امامی با اشاره به ساختار جدید ستاد استان، گفت: واحدی ویژه برای جهاد تبیین و تبیین گام دوم ایجاد کرده‌ایم. بخشی از فعالیت‌های گذر فرهنگی چهارباغ نیز در رواق‌های مرتبط با تربیت و آگاهی‌بخشی به جامعه دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: در دوران پساجنگ، نیاز به روشنگری و پیشگیری از «وارونگی روایت‌ها» بسیار احساس می‌شود و برنامه‌های دهه کرامت فرصت مناسبی برای این رسالت است.

اجتماع بزرگ خادمیاران و برنامه‌های میلاد امام رضا(ع)

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان اصفهان درباره برنامه‌های روز میلاد حضرت رضا(ع) گفت: روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه اجتماع بزرگ خادم‌یاران از ساعت ۱۵:۳۰ از میدان انقلاب به سمت میدان امام برگزار می‌شود و برنامه اصلی میلاد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در میدان امام خمینی(ره) خواهد بود.

وی افزود: برنامه‌های امسال دهه کرامت، پیوست دفاع مقدس سوم و روایت‌های جهادی خواهد داشت و این موضوع در کنار تمامی مواکب استان مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدرسه حرم، نذر خون و طرح ضامن آهو

امامی از اجرای طرحی ویژه برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی مدارس و نیاز دانش‌آموزان، برنامه‌ای تحت عنوان مدرسه حرم در کنار برخی از مواکب و کانون‌ها برگزار خواهد شد تا خادم‌یاران عرصه تعلیم و تربیت بتوانند کلاس‌های رفع اشکال و برنامه‌های تربیتی را برای نوجوانان ارائه دهند.

وی با اشاره به پیوند میان فعالیت‌های دهه کرامت، بر محوریت خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه و ایجاد حال و هوای امام‌رضایی در سطح استان تأکید کرد و گفت: «در پی حوادث اخیر و ایام جنگ، بازدید از منازل خانواده‌های شهدا را یک وظیفه انسانی و دینی می‌دانیم.» خادمیاران با حضور در منازل این عزیزان، هدایای رضوی تقدیم کرده و این برنامه در دهه کرامت نیز در قالب برنامه‌های تکمیلی ادامه خواهد داشت.

کاروان‌های زیر سایه خورشید و توسعه گردشگری معنوی

امامی همچنین اعلام کرد: دو کاروان از خادمین حرم مطهر امام رضا(ع) تحت عنوان «کاروان‌های زیر سایه خورشید» در تاریخ دوم اردیبهشت ماه به مدت هفت روز در شهرستان‌های مختلف استان حضور خواهند داشت.