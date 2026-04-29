خبرگزاری مهر - گروه استانها: هنگامی که طنین شوم جنگ تحمیلی سوم در دیار پر افتخار ایران برخاست، در کنار موجهای موشکی نیروهای مسلح و موجهای حماسی مردم همیشه در صحنه در قرارهای شبانه موج دیگری از همدلی و مواسات نیز در رگهای جامعه جاری شد.
هر ایرانی، از هر قشر و صنفی، با هر توانی که داشت، به ندای وطن لبیک گفت و به سهم خود، در دفاع از این میهن دلیرانه، نقشی ایفا کرد. عدهای، چونان شیران بیشه، به شیوههای مختلف فرهنگی، آموزشی، تبینی و حماسی در سنگر خیابانها، عدهای در سنگر پشتیبانی از جبهه آماده خدمترسانی به نیروهای مسلح شدند و عدهای پا در رکاب امداد و نجات گذاشتند.
نجاتگران هلال احمر در این برهه با آمادگی ۲۴ ساعته، نبض حیات را در دست گرفتند و آرامش را برای هموطنانشان به ارمغان آوردند. گروهی با کولهباری از عشق و ایثار، به مناطق جنگزده شتافتند تا مرهم زخمهای هموطنان باشند و امید را در دلهای غمگین زنده کنند.
بخشی هم همچون روال گذشته در قالب گروههای جهادی، چونان ستارههای فروزانی، در مناطق آسیبدیده از جنگ، محروم و دورافتاده، با خدماتی بیوقفه و خالصانه، در راه سازندگی و خدمت به خلق گام برداشتند و نشان دادند که عشق به وطن، تنها در میدان نبرد خلاصه نمیشود، بلکه در خدمت بیمنت به مردم نیز تجلی مییابد.
هلال احمر یزد در خط مقدم آمادگی عملیاتی؛ با آموزش و خدمترسانی ۲۴ ساعته
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشور، جمعیت هلال احمر استان یزد با تمام توان در حالت آمادهباش عملیاتی قرار گرفت و بر آموزش و افزایش آمادگی مردم تمرکز کرد.
محمد عشقی، گفت: در ماههای اخیر مجموعه هلالاحمر استان با اتکا به ظرفیت نیروهای داوطلب، امدادگران و جوانان، مأموریتهای متعددی در حوزه امداد و نجات، پشتیبانی اجتماعی و ارائه خدمات بشردوستانه انجام داده است. هدف نیز افزایش آمادگی، تقویت زیرساختهای امدادی و ارتقای تابآوری استان در برابر بحرانها است.
وی بیان کرد: در شرایط جنگ رمضان تمام تیمهای عملیاتی ما در پی حملات احتمالی در وضعیت قرمز قرار گرفتند و مرکز عملیات، کنترل و هماهنگی (EOC) به صورت شبانهروزی فعال شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد از آمادگی تیمهای عملیاتی در استان و تیمها در شهرستانها خبر داد و از تلاشهای شبانهروزی نجاتگران و امدادگران قدردانی کرد.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش، افزود: در روزهای اولیه جنگ و روزهای پایانی سال موفق شدیم بیش از ۱۳۸ کلاس آموزشی در مناطق مختلف استان برگزار کنیم و همان زمان بیش از ۲۱ هزار نفر از هموطنانمان از این دورهها بهرهمند شدهاند. هدف ما این است که مردم از امدادهای لازم آگاه باشند و در شرایط بحرانی، توانایی کمک به خود و دیگران را داشته باشند.
ویزیت رایگان بیش از ۷۰ نفر در روستای صدرآباد توسط کاروان سلامت هلالاحمر اشکذر
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان اشکذر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، در این شرایط ضمن تشریح جزئیات برگزاری موفقیتآمیز کاروان سلامت در روستای صدرآباد رستاق، بر اهمیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.
مجتبی پیشداد با اشاره به همکاری ارزشمند خانه هلال شهدای صدرآباد، اظهار داشت: کاروان سلامت هلالاحمر اشکذر با حضور فعال تیم پزشکی شامل پزشک عمومی، متخصص زنان و کودکان، و همچنین ارائه خدمات طب اسلامی، آرایش و پیرایش با عنوان «قیچی مهربانی» و پایش سلامت، در روستای صدرآباد برگزار شد.
وی با ابراز خرسندی از استقبال چشمگیر اهالی روستا، افزود: در این طرح خداپسندانه، بیش از ۷۰ نفر از ساکنین روستا به صورت کاملاً رایگان مورد معاینه و ویزیت قرار گرفتند و داروهای مورد نیازشان نیز بدون هیچ هزینهای در اختیارشان قرار گرفت. همچنین، با توجه به حضور پرشور کودکان، فضایی ویژه و «دوستدار کودک» ایجاد شد که مورد استقبال بیش از ۳۰ کودک قرار گرفت و لحظات شادی را برایشان رقم زد.
رئیس جمعیت هلالاحمر اشکذر، ارزش ریالی خدمات ارائه شده در این کاروان را بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و هدف اصلی از اجرای چنین برنامههایی را ارتقای سلامت عمومی و تسهیل دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات درمانی دانست.
پیشداد از تمامی دستاندرکاران این طرح، از جمله پزشکان معالج، داوطلبان جمعیت هلالاحمر، رئیس خانه هلال و اعضای شورای اسلامی روستای صدرآباد، به پاس همکاری صمیمانه و تلاشهای بیدریغشان در به ثمر نشستن این برنامه، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
یزد؛ تقاطع معنویت و خدمت داوطلبانه در دهه کرامت
رئیس هلال احمر شهرستان یزد، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ایام در قرارهای شبانه مردم کف خیابان و در دهه کرامت، عطر خدمت داوطلبانه و معنویت در یزد پیچیده است. اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان یزد، با حضور پرشور خود در مراسمهای دهه کرامت جلوهای از ایثار و خدمت را به نمایش میگذارند.
مجتبی مژگانیان اظهار داشت: یکی از این برنامههایی که امدادگران شرکت داشتند، مراسم «چهارشنبههای امام رضایی» بود که در این مراسم به معرفی خدمات بشردوستانه هلال احمر و ارائه آموزشهای امدادی و کمکهای اولیه پرداخته شد. این برنامه با استقبال گسترده مردم همراه بود و فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ داوطلبی و خدمت به مردم فراهم کرد.
مژگانیان با بیان اینکه هلال احمر همواره در صف اول خدمت به مردم بوده است، افزود: همچنین در این ایام مواکب مختلفی که در شبهای اقتدار مردم در سطح شهر برپا کردند، هلال احمر نیز با حضور فعال خود، خدمات گوناگونی را به شهروندان و جانفدایان کشور ارائه میدهد و نیروهای آموزشی هر شب در تعداد زیادی از مواکب سطح شهر حضور دارند.
وی همچنین به حضور امدادگران هلال احمر در موکب هیئت انصار اباعبدالله(ع) و موکب فرهنگیان استان یزد اشاره کرد و گفت: در این موکبها، علاوه بر روایتگری امدادگران اعزامی به تهران از حوادث جنگ و آموزش کمکهای اولیه، خدمات و فعالیتهای هلال احمر معرفی شد و جوانان و داوطلبان با شور و شوق فراوان به معرفی ظرفیتهای این جمعیت پرداختند.
این اقدامات با هدف ترویج فرهنگ خدمت، معنویت و مشارکت مردمی برگزار میشود و نشان از تعهد و پایبندی اعضا و داوطلبان هلال احمر به آرمانهای بشردوستانه دارد و تصویری روشن از خدمت بیمنت را به نمایش میگذارد.
این همدلی و همبستگی و این اراده پولادین برای پاسداری از مرز و بوم، اوج شکوه و عظمت ملت ایران است که در سختترین آزمونها، چون نگینی درخشان، بر تارک تاریخ میدرخشد.
