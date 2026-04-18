به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی امروز به همراه هیئتی از دادگاه انقلاب بیرجند بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات قضایی قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به شرایط حساس و خاص کشور، اظهار کرد: کارگزاران نظام در هر شرایطی موظف به انجام دقیق وظایف خود هستند و همان‌گونه که نیروهای نظامی و امنیتی در میدان مقابله با دشمنان حضور دارند، مجموعه قضایی نیز در سنگر عدالت ایفای نقش می‌کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های خاص، افزود: پرونده‌های مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی، موضوعات مرتبط با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همچنین پرونده‌های محاربه باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند، چراکه این مطالبه جدی مردم و مسئولان ارشد نظام است.

عبداللهی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت در رسیدگی‌ها تصریح کرد: در برخورد با جرائم، باید تعادل رعایت شود؛ به‌گونه‌ای که نه حقوق متهم تضییع شود و نه برخوردها به‌گونه‌ای باشد که اثر بازدارندگی مجازات‌ها در جامعه کاهش یابد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور، برخی توجیهات مانند «کنجکاوی» یا «تأثیرپذیری از فضا» قابل پذیرش نیست و دستگاه قضایی باید با دقت و قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین با انتقاد از اعمال برخی تخفیف‌های غیرضروری برای مجرمان امنیتی، گفت: در وضعیت کنونی، اعمال ارفاقات قانونی باید به حداقل ممکن برسد و در مواردی که قانون اجازه تشدید مجازات را می‌دهد، از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی استان، انگیزه و تعهد کاری را عامل موفقیت در مسیر تحقق عدالت دانست و بر ضرورت دقت در رفتار و عملکرد قضات و کارکنان تأکید کرد.

گفتنی است در این بازدید، روند رسیدگی به پرونده‌ها در شعب مختلف بررسی و دستورات لازم برای بهبود فرآیندها صادر شد.