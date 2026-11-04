به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در جمع مردم لنگرود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و دانشمندان شهید، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور جنایات آمریکا علیه ملت ایران و نماد ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه تاریخی تقابل آمریکا با ملت ایران، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تبعید امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ را از جلوه‌های این دشمنی برشمرد و گفت: اعتراض امام راحل به قانون کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی اتباع آمریکایی، نشان‌دهنده ایستادگی ایشان در برابر سلطه بیگانگان بود.

لاهوتی با اشاره به حوادث ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و شهادت دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران افزود: دشمنان تصور می‌کردند با سرکوب و تبعید می‌توانند صدای استکبارستیزی ملت ایران را خاموش کنند، اما این حرکت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

۱۳ آبان نماد شکستن ابهت پوشالی آمریکا است

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این رویداد را نمادی از شکسته شدن هیمنه آمریکا دانست و تصریح کرد: ۱۳ آبان روز شکستن ابهت ابرقدرتی آمریکاست و ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی عقب‌نشینی نمی‌کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با یادآوری دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی در برابر مجموعه‌ای از حامیان رژیم بعث ایستاد و بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرد.

وی همچنین با اشاره به تقدیم بیش از ۶۴۰ شهید از شهرستان لنگرود، نقش جوانان و دانش‌آموزان در دفاع از کشور را برجسته دانست و به شهید حسین فهمیده به‌عنوان نماد ایثار و فداکاری نسل نوجوان اشاره کرد.

دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام ماندند

لاهوتی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، مدعی شد که آمریکا و متحدانش با اهدافی از جمله تغییر حاکمیت و تجزیه ایران وارد میدان شدند، اما به اهداف مورد نظر خود دست نیافتند.

وی با اشاره به تحولات مرتبط با تنگه هرمز، این شرایط را نشانه تغییر معادلات در برابر اراده ملت ایران توصیف کرد و گفت: ملت ایران همچنان مسیر امام راحل و رهبر شهید را با قدرت و صلابت دنبال خواهد کرد.

حفظ وحدت و انسجام ملی ضرورت امروز کشور است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی بیان کرد: امروز باید دست به دست هم بدهیم و اجازه ندهیم اختلاف‌افکنی‌ها به انسجام ملی آسیب وارد کند.

لاهوتی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت افزود: هر فرد یا جریانی که به انسجام داخلی کشور آسیب وارد کند، در مسیر منافع ملی حرکت نمی‌کند.

وی در پایان بیان کرد: پیروزی و عبور از شرایط دشوار در گرو همدلی، اتحاد و ایستادگی مردم در برابر دشمنان است.