به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح سه شنبه در نشست قضایی محاکم تجدیدنظر استان که صبح ۱۲ آبان‌ماه با حضور قضات این محاکم برگزار شد، بر ضرورت هم‌اندیشی قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها تأکید کرد.



وی با قدردانی از حضور و تلاش قضات اظهار کرد: نشست‌های تخصصی قضایی فرصتی ارزشمند برای مرور تجربیات، تبادل دیدگاه‌ها و طرح موضوعات مبهم و اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است و می‌تواند به هم‌افزایی علمی و حرفه‌ای قضات، رفع ابهامات و اتخاذ رویکردهای منسجم‌تر در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.



رسالت قضایی؛ فراتر از یک مسئولیت شغلی



رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه و اهمیت مسئولیت قضایی بیان کرد: آنچه در دستگاه قضایی انجام می‌دهیم و نتایج عملکرد آن، از حیث آثار و پیامدهای اجتماعی با بسیاری از مشاغل قابل مقایسه نیست؛ چراکه حاصل تلاش قضات، رفع ظلم از مظلومان، بازگرداندن حقوق و اموال تضییع‌شده، مقابله با متجاوزان به حقوق مردم و برقراری آرامش و امنیت در جامعه است.



عبداللهی افزود: گاهی تصمیم و رأی یک قاضی می‌تواند امید را به خانواده‌ای که در اوج ناامیدی قرار گرفته بازگرداند و اعتماد شهروندان را تقویت کند.



وی با اشاره به شرایط اقتصادی و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی حاکم بر جامعه گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی و مسائل مختلف اجتماعی مواجه هستند و ممکن است ارزیابی عمومی از وضعیت موجود با انتقاداتی همراه باشد، هر اقدام صحیح و به‌موقع قضایی که بتواند امید را در دل مردم زنده کند، ارزش و پاداش معنوی بزرگی دارد.



تأخیر در رسیدگی، ارزش مطالبات مردم را کاهش می‌دهد



رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش و تعهد قضات و کارکنان دستگاه قضایی، به مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران اشاره کرد و گفت: با وجود دشواری‌های اقتصادی و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، همکاران قضایی با تعهد و سلامت حرفه‌ای به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند و شایسته قدردانی هستند.



عبداللهی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم تصریح کرد: سلامت، صحت و صلابت عملکرد قضات دستگاه قضایی همواره مورد توجه بوده و انتظار می‌رود همکاران با تلاش بیشتر، زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف حقوق مردم را فراهم کنند.



وی با تبیین اهمیت زمان در صدور آرای قضایی خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی مطالبات مردم در گذر زمان دچار تغییر می‌شود و ممکن است مبلغی که در ابتدای سال به نفع محکوم‌له مورد حکم قرار می‌گیرد، در زمان صدور رأی یا اجرای آن با کاهش قابل توجه قدرت خرید مواجه شود.



رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: ازاین‌رو، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق اصحاب دعوا و جلوگیری از تضییع ارزش مطالبات آنان است.



پیگیری برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان قضایی

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های مدیریتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی همکاران اظهار کرد: مدیران دستگاه قضایی نسبت به مسائل و مشکلات معیشتی کارکنان بی‌توجه نیستند و متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تلاش‌هایی برای کاهش این مشکلات در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همت و تلاش قضات و کارکنان به‌عنوان ارکان مستحکم دستگاه عدلیه و استمرار پیگیری‌های مدیریتی برای رفع مشکلات موجود، بتوانیم خدمات شایسته‌تری به مردم خراسان جنوبی ارائه کنیم و در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق شهروندان گام‌های مؤثرتری برداریم.

این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌اندیشی قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و تقویت خدمت‌رسانی به مردم به پایان رسید.