به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که با همراهی مدیران معاونت علمی و مسئولان پارک فناوری پردیس انجام شد، معاون علمی رئیسجمهور با حضور در سالنها و حوزههای مختلف مسابقات، از نزدیک در جریان چگونگی رقابت تیمها، فضای استقرار شرکتکنندگان و بخشهای جانبی این رویداد قرار گرفت.
رویداد «المپیک فناوری» که به عنوان یکی از جامعترین آوردگاههای مهارتی و فناورانه کشور در پارک فناوری پردیس برگزار میشود، امسال نیز در چندین محور راهبردی میزبان صدها نخبه، برنامهنویس، مهندس و فعال اکوسیستم نوآوری است.
رقابتهای تخصصی این دوره در ۶ حوزه کلیدی هوش مصنوعی، برنامهنویسی، امنیت سایبری، پهپاد (ریزپرندهها)، اینترنت اشیا (IoT) و نبرد رباتها در حال برگزاری است.
در کنار این مسابقات، برپایی «نمایشگاه کار (بوتکمپ و استعدادیابی)» و بخش «فناورآورد» با هدف پیوند مستقیم کارفرمایان و صنایع بزرگ با استعدادهای حاضر در المپیک و فراهمسازی زمینه جذب و تجاریسازی طرحها، از مهمترین بخشهای رویداد المپیک فناوری به شمار میرود.
مراسم اختتامیه، اهدای جوایز و معرفی تیمهای برتر و اهدای جوایز ۱۴ آبان برگزار می شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، صبح امروز با حضور در پارک فناوری پردیس، از روند برگزاری رقابتهای «المپیک فناوری ۱۴۰۵» بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که با همراهی مدیران معاونت علمی و مسئولان پارک فناوری پردیس انجام شد، معاون علمی رئیسجمهور با حضور در سالنها و حوزههای مختلف مسابقات، از نزدیک در جریان چگونگی رقابت تیمها، فضای استقرار شرکتکنندگان و بخشهای جانبی این رویداد قرار گرفت.
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