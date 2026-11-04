به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که با همراهی مدیران معاونت علمی و مسئولان پارک فناوری پردیس انجام شد، معاون علمی رئیس‌جمهور با حضور در سالن‌ها و حوزه‌های مختلف مسابقات، از نزدیک در جریان چگونگی رقابت تیم‌ها، فضای استقرار شرکت‌کنندگان و بخش‌های جانبی این رویداد قرار گرفت.



رویداد «المپیک فناوری» که به عنوان یکی از جامع‌ترین آوردگاه‌های مهارتی و فناورانه کشور در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود، امسال نیز در چندین محور راهبردی میزبان صدها نخبه، برنامه‌نویس، مهندس و فعال اکوسیستم نوآوری است.



رقابت‌های تخصصی این دوره در ۶ حوزه کلیدی هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، پهپاد (ریزپرنده‌ها)، اینترنت اشیا (IoT) و نبرد ربات‌ها در حال برگزاری است.



در کنار این مسابقات، برپایی «نمایشگاه کار (بوت‌کمپ و استعدادیابی)» و بخش «فناورآورد» با هدف پیوند مستقیم کارفرمایان و صنایع بزرگ با استعدادهای حاضر در المپیک و فراهم‌سازی زمینه جذب و تجاری‌سازی طرح‌ها، از مهم‌ترین بخش‌های رویداد المپیک فناوری به شمار می‌رود.



مراسم اختتامیه، اهدای جوایز و معرفی تیم‌های برتر و اهدای جوایز ۱۴ آبان برگزار می شود.